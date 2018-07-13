THALİA Beach Resort Hotel, Antalya, Side-Kumköy Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 65 km, Side merkezine 3 km, Manavgat merkezine 7 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin açık, çocuk ve kapalı ısıtmalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, masa tenisi, bilardo, dart gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Thalia Beach Resort Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, sauna, masaj, Türk hamamı, güzellik salonu, fitness hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, market, doktor ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 169 standart odası, 25 triple odası, 24 geniş double odası ve 8 apart odası olmak üzere 226 odası mevcuttur.

Geniş Double Oda; Standart odalarla aynı donanıma sahip, biraz daha geniş ve ranzalıdır. 2 Yetişkin+2çocuk şeklinde konaklamak mümkündür.

Aile odaları: Standart odalarla aynı donanıma sahip, Yetişkin+2 çocuk, 3 yetişkin+1 çocuk veya 4 yetişkin şeklinde konaklamak mümkündür.

Genel Özellikler

Tesis 1 Ana bina 2 küçük yan binadan oluşmaktadır.

Ana binası 2 asansörlü, Resepsiyon, Televizyon köşeli, Teraslı Lobby Bar, Teraslı Restaurant, Dükkanlar, Türk Hamamı, Sauna ve Masaj odalarından oluşmaktadır. Bahçemizde güneşlenme Teraslı 1 yüzme havuzu ve 1 küçük Aquapark (belirli saatler arasında çalışmaktadır) ve Havuz Barımız bulunmaktadır.

Ücretsiz internet erişimi, genel alanlarda sunulmaktadır.

Mini Club(04-12); haftada 6 kez sunulmaktadır.

Minibar giriş günü doldurulur, diğer günler sadece su ilave edilir.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kumköy Denize Mesafe: 0 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 65 km. Side Merkezine Mesafe: 3 km. Manavgat Merkezine Mesafe: 7 km. Otogara Mesafe: 5 km.



