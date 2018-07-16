TESİSTE hızlı kablosuz internet ücretli.Side Sungate Hotel odalarına giriş, saat 14.00'ten itibaren başlıyor. Odalardan çıkış saati ise en geç 12.00. Tesise evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlı.Tesiste engelli odası bulunuyor. Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2+2 veya 3+1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.Tesiste verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlayıp, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğle yemeği ile son bulur.Konaklama yapılacak odanın, aile odası, süit oda (ve benzeri) gibi özel tip odalar olması halinde, konaklama yapacak misafirlerden herhangi birinin otelden erken ayrılması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır.

Oda Özellikleri

Tesisin 232 odası mevcuttur.

Kara Manzaralı Standart Oda: Standart Odalar 35 m²' dir. Maksimum 3 yetişkin konaklamasına uygundur. Kara ve yandan deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. Minibarda soft içecekler ücretsizdir.

Kara Manzaralı Aile Oda: Aile odaları 47 m²' dir. Ara kapılı 2 oda şeklindedir. Kara ve yandan deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. Aile odaları maksimum 4 kişi konaklamasına uygundur. Minibarda soft içecekler ücretsizdir.

Kara Manzaralı Junior Suit Oda: Junior Suit odalar 40 m2' dir. Maksimum 2 yetişin+1 çocuk konaklamasına uygundur. Kara ve deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. Minibarda soft içecekler ücretsizdir.

Tesiste 3 adet engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikleri

Tesis 2015 yılında hizmete açılmıştır.

Tesis çevresi otopark olarak ücretsiz kullanılabilir.

Tesiste, çocuk animasyonu, mini club (04-12 yaş arası), bebek yatağı, çocuk şovları, çocuk havuzu ve çocuklar için kaydırak, A la Carte restoran ve Ana restoranda bebek mama sandalyeleri mevcuttur.

Haşema ile havuza girilmemektedir.

Tesiste 1 adet 200 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu mevcuttur.

Tüm alanlarda yüksek hız ile internet erişimi ücretsizdir.

Info Desk ve Kayıt Bankoları Tekerlekli Sandalye ile Gelen Misafirlerin Yüzyüze İletişim Kuracağı Alçaklıktadır. Bina girişleri tekerlekli sandalyeye uygun genişliktedir.

Çocuk Aktiviteleri: Mini Club: Animasyon ekibi çocuklarınızı (4-12 yaş arası) eğlendirmek için her şeyi tam olarak düşünüyor. Çocuklarınız Mini Kulüp te, istedikleri tatil deneyimini yaşarlar. Mini Kulüpte; spor yarışmaları ve gösteriler ile sabah ve öğleden sonra ve haftada 6 gün hizmet vermektedirler. Mini Disco: 20:30 - 21:00 Su kaydırakları (4 adet - belirli saatlerde çalışır), 1 çocuk havuzu ve çocuk kaydırağı, Odalarda istek üzerine bebek yatağı, A la Carte restaurantta ve Ana restaurantta bebek mama sandalyeleri mevcuttur.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Evrenseki Denize Mesafe: 150 m. Havaalanına Mesafe: 55 km. Manavgat Merkezine Mesafe: 12 km. Antalya Merezine Mesafe: 65 km. Side Merkezine Mesafe: 8 km.



