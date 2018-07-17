SİDE Royal Paradise, Antalya, Side-Kumköy Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 60 km, şehir merkezine 6 km, barlar sokağına 6 km, otogara 15 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Side Royal Paradise denize 350 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, langırt, masa tenisi, bilardo gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon, disco hizmetleri bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, fitness, güzellik salonu, sauna, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin uyandırma servisi, çamaşırhane, market, doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, split klima, TV, müzik yayını, mini bar, emanet kasa, saç kurutma makinesi konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 335 odası mevcuttur. Standart odaları 28 m², aile odaları 35 m² genişliğindedir.

Ekonomi odalar balkonsuzdur.

Engelli Odaları: 28 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 2007 yılında inşa edilmiştir. 2013 yılında yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Tesis çevresi otopark olarak ücretsiz kullanılabilir.

Tesis pastanesi 12:00-17:00 saatleri arasında her gün hizmet vermekte olup, herşey dahil konseptine dahildir.

Tesisin disco ve barları kış sezonunda kapalı olacaktır. Disco yaz sezonunda ücretli olarak hizmet vermektedir.

Tesiste 2 adet a la carte restoran bulunmaktadır rezervasyonlu konaklama süresince 1 kez ücretsiz olarak faydalanabilir.

Haşema ile havuza giriş yapılabilir.

Türk hamamı ve sauna akşam 17:00'e kadar ücretsizdir.

Evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kumköy

Denize Mesafe: 350 m.

Otogara Mesafe: 15 km.

Havaalanına Mesafe: 60 km.

Barlar Sokağına Mesafe: 6 km.

Şehir Merkezine Mesafe: 6 km.