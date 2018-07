SİDE Mare Resort&Spa, Antalya, Side-Kumköy Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 65 km, Side merkezine 3 km, Manavgat merkezine 7 km, otogara 3 km uzaklıktadır. Tesis 2006 yılında açılmıştır ve 2013 yılında tadilattan geçirilmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, dalga ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporları sahilde özel firmalar tarafından yapılmaktadır. Ancak; misafirler animasyonun hazırladığı bazı aktivitelerle gün boyu güzel vakit geçirebilirler.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. 1 adet a la carte restoran bulunmaktadır. Min 7 gece konaklama şartı ile rezervasyonlu olarak 1 kez ücretsiz faydalanabilir. A'la carte mevcuttur ancak minimum 7 gece konaklama şartı mevcuttur ve Türk misafirler için bu şart minimum 6 gece konaklayan her misafir faydalanabilmektedir.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bilardo, masa tenisi, dart, beach voleybol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Side Mare Resort&Spa, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, sauna, masaj, spa, fitness, Türk hamamı, aerobik, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin uyandırma servisi, shuttle servis, çamaşırhane, doktor, ön büro, market, hediyelik eşya, araç kiralama, fotoğrafçı, faks ve butik hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, lcd tv, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 320 odası mevcuttur.

Tesiste 2 adet engelli odası bulunmaktadır.

Ekonomik odalar yan binadadır. Diğer tüm özellikleri standart odalarla aynıdır.

2 odalı aile odaları standart odalarla aynı donanıma sahip, rahatlıkla 4 yetişkinin konaklayabileceği 2 odadan oluşmaktadır.

Geniş double odalar aynı donanıma sahip biraz daha geniş ve ranzalıdır. 2 yetişkin + 2 çocuk veya 3 yetişkin + 1 çocuk şeklinde konaklama imkânı mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2006 yılında açılmıştır ve 2013 yılında tadilattan geçirilmiştir.

Tesisin 1 ana (284 odalı ve 6 katlı) ve 1 küçük yan binadan (36 odalı ve 3 katlı) oluşmaktadır.

Yan bina, balkonlu, kara manzaralı, asansörsüz ve bir köprü ile ana binaya bağlanmış durumdadır.

Minibar giriş günü soft içeceklerle ücretsiz 1 kez doldurulur, daha sonra sadece su ilave edilir.

Wifi ücretsiz erişimi, odalarda ve genel alanlarda sunulmaktadır.

Gün içerisinde çeşitli spor aktiviteleri, oyun ve yarışmalar, akşamları da Dans Showları ile çeşitli programlar düzenlenmektedir.

Animasyon ingilizce, almanca ve hollandaca dillerinde yapılmaktadır.

Haşema ile havuza giriş yapılabilir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kumköy Denize Mesafe: 400 m. Havaalanına Mesafe: 65 km. Side Merkezine Mesafe: 3 km. Manavgat Merkezine Mesafe: 7 km. Side Otogara Mesafe: 3 km. Manavgat Otogara Mesafe: 7 km.