Senza The İnn Resort & Spa

SENZA The Inn Resort&Spa, Antalya, Alanya-Türkler Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 125 km, Alanya merkezine 20 km, Manavgat merkezine 25 km, Konaklı merkezine 5 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.
Deniz ve Havuz Özellikleri
Senza The Inn Resort&Spa denize 400 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Tesis Aktiviteleri
Tatiliniz boyunca air hokey, banana, bilardo, atari salonu, bisiklet, boccia, bowling, dalış kursu, hava hokeyi, deniz bisikleti, masa oyunları, langırt, paraşüt, su sporları, aerobik, basketbol, dart, fitness ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için animasyon, show mevcuttur.Senza The Inn Resort&Spa, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve mini disco faaliyetleri de sunmaktadır.
Otel Hizmetleri
Otelin sunduğu wi-fi (ücretli), berber&kuaför, fitness, güzellik salonu, masaj, sauna, Türk hamamı, spa, kese, cilt bakımı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz.
Hizmet Ücretleri Hakkında
Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.
Oda Özellikleri
Standart Odaları: 24 m² genişliğindedir.
Family Dublex Odaları: 30 m² genişliğindedir. Oda içerisinde merdiven bulunmaktadır. Ara kapılı değildir.
Genel Özellikler
Tesis 2013 yılında inşa edilmiştir.
Odalar ve genel kullanım alanlarda internet erişimi ücretli sunulmaktadır.
Tesis 7 kattan ve 6 asansörden oluşmaktadır.
Minibarlara giriş günü soft içecekler ücretsizdir. Sonraki günlerde sadece 1.5 lt. su ücretsiz konulmaktadır.
Toplantı ve Banquet salonları- Hall Inn: Sinema Düzeni 750 kişilik - Sınıf düzeni 600 kişilik, Balo düzeni 400 Kişiliktir. Meet Inn: Sinema Düzeni 400 kişilik - Sınıf düzeni 250 kişilik, Balo düzeni 150 Kişiliktir.(Sahne, Tepegöz, barkovizyon, Flip chart, perde, Mikrofon) ekipmanları mevcuttur.
Havuza haşema ile giriş yapılabilir.
Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.
Mini Futbol, Türk hamamı, Sauna Ücretsiz hizmetlerdendir.
Tenis ışıklandırma ücretlidir.
Konum Özellikleri
Mevkii: Türkler
Denize Mesafe: 400 m.
Antalya Havaalanına Mesafe: 125 km.
Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 65 km.
Konaklı Merkezine Mesafe: 5 km.
Alanya Merkezine Mesafe: 20 km.
Alanya Otogara Mesafe: 15 km.