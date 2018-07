SAYLAM Suites, Antalya, Kaş-Andifli Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 149 km, şehir merkezine 600 m uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin özel pşajı yoktur. Kum ve çakıl, halk plajı mevcuttur.

Konsept Özellikleri

Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu masaj hizmetinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, kuru temizleme, sigara içilmeyen oda, döviz, bagaj odası ve havalimanı servisi hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan lcd tv, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesiste toplam 20 adet odası mevcuttur.

Junior Suite : 6 adet olup, ölçüleri 45m2`dir. Oturma alanı, yatak, açık mutfak, duşa kabinli bir banyo, 1 balkon

Master Suite: 12 adet olup, ölçüleri 55m2`dir. 1 salon, açık mutfak, yatak odası ve duşa kabinli banyo, 2 balkon

Penthouse : 2 adet olup , ölçüleri 90m2`dir. 2 yatak odası, 1 salon, açık mutfak ve ortak kullanımlı banyo, 1 balkon

Junior ve Master Suitlerde en fazla 2 çocuk konaklayabilir.

Junior Suitlerde en fazla 3, Master Suitlerde 4 yetişkin konaklayabilir.

Modern bir dizayn ve pastel renklerin hakim olduğu suitelerin zemini traverten taşlarla kaplıdır. Her suite ; Minibar, Telefon, LCD TV / Uydu yayını, Mitsubishi Klima, Duşa kabinli banyo, Saç kurutma makinesi, Su ısıtıcı, Elektrikli ocak, Ütü ve Ütü masası, Wireless Internet, Oturma grubu, Açık mutfak ve Mutfak gereçleri ile döşenmiştir. Ayrıca her suite-de boydan camlı Kaş`ın eşsiz manzarasına sahip oturma gruplu balkon bulunmaktadır.

Genel Özellikler

Tesis 2012 yılında inşa edilmiş olup, her yıl yenilenmektedir.

Tesis giriş katında resepsiyon, bar, yemek salonu ve 4 kat suite odalardan oluşmaktadır.

Ücretsiz internet genel alanlarda ve odalarda mevcuttur.

Minibarlar dolu ve ücretli sunulmaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Oda Servisi hizmeti ücretlidir. 23:00'a kadar sunulmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Andifli Halk Plajına Mesafe: 1 km. Dalaman Havaalanına Mesafesi: 148 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 200 km. Şehir Merkezine Mesafe: 350 m. Otogara Mesafe: 350 mt.