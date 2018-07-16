SAVA Hotel, Antalya'ya gerçekleştireceğiniz tatil ve iş seyahatlerinizi konfor, lüks ve eğlence ile buluşturur ve siz değerli konuklarımızı kusursuz bir şekilde ağırlar.

Konum: Sava Hotel, Antalya Konyaaltı merkezindeki eşsiz konumu ile ünlü Konyaaltı plajlarına 2 dakikalık yürüme mesafesindedir. Alış-veriş merkezlerine, mağazalara, eğlence ve gece kulüplerine, restoran ve kafeteryalara yürüyerek ulaşma konumunda olması sebebiyle siz değerli misafirlerimizi sosyal hayatın içinde tutmaya olanak sağlamaktadır. Otelimiz Antalya Açık Hava Tiyatrosu, Antalya Arkeoloji Müzesi, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi ve dünyaca ünlü Antalya Tünel Akvaryum'a araç ile sadece 2-3 dakika uzaklıktadır. Konaklama Sava Hotel ; konfor ve kalite beklentilerinin en üst seviyede karşılanması amacı ile özenle tasarlanan, aşağıda detaylarını bulabileceğiniz 33 standart ve 1 engelli oda olmak üzere toplam 34 oda ile seçkin konuklarına hizmet vermektedir. Yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Sava Hotel, oda kahvaltı konsept'inde çalışmakta olup zengin açık büfe kahvaltısı ile siz değerli misafirlerimizin damak tadına hitap etmektedir. Ücretsiz Wi-Fi, 24 saat açık resepsiyon, lobby'de 24 saat çay-kahve servisi, restaurant (a'lacart), havaalanı transfer servisi (ücretli) hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Odalarımızda; split klima, Wi-Fi, telefon, minibar(alkolsüz) , LCD ekran televizyon, uydu kanalları, özel banyo ve tuvalet vardır. Odalarımızın bazılarında oturma alanı, teras ve balkon bulunmaktadır. Banyolarda duş kabini, banyo havluları, buklet malzemeleri ve fön makinesi vardır.

Ücretsiz Servis ve aktiviteler

Wi-Fi, emanet kasası (resepsiyonda), açık yüzme havuzu, şezlong, güneş şemsiyesi, plaj havlusu

Ücretli Servis ve aktiviteler: Minibar, havaalanı transferi, fotokopi

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisimiz ünlü konyaaltı plajına sadece 75 metre mesafededir. Tesiste 1 adet açık yüzme havuzu bulunmakta olup, kış döneminde kullanıma kapalıdır.

Konsept Özellikleri

Tesisimiz oda kahvaltı konsept'inde çalışmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konyaaltı Denize Mesafe: 75 m Otogara Mesafe: 5 km Havaalanına Mesafe: 16 km Barlar Sokağına Mesafe: 6 km Şehir Merkezine Mesafe: 0 m