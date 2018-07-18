SATURN Palace Resort Hotel, Antalya, Lara-Kundu merkezinde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 15 km, Antalya merkezine 20 km, Lara merkezine 10 km uzaklıktadır. 2007 yılında hizmete açılan Saturn Palace Resort Hotel, her yıl yenilenmektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Saturn Palace Resort Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet silence yetişkin dinlenme, 2 adet silence çocuk, 1 adet yetişkin aqua, 1 adet çocuk aqua ve 1 adet ısıtmalı tatlı su havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 3 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, air hokey, lunapark, tenis, masa tenisi, atari, bilardo, bisiklet, basketbol, beach voleybol, langırt gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, disco hizmetleri bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, güzellik salonu, sauna, Türk hamamı, jakuzi, masaj, buhar banyosu, fitness hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane ve doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, parke zemin, küvet, TV, makyaj masası, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 332 odası mevcuttur. Standart odaları 28 m² genişliğinde max. 2+2 konaklamaya uygundur. Aile odaları 40 m² olup dublex yada ara kapılı odalardır.

Jakuzi odalar; 40 m² dir. Deniz manzaralı jakuzi mevcuttur. 2+2 konaklamaya uygundur.

Dublex Family Odalar; 40 m² olup, deniz ve havuz manzaralı odalardır. İlk kat iki ayrı tek kişilik yatak, 2.kat çift kişilik yataklıdır. Her katı banyolu odalardır.

Tesiste özel donanımlı 3 adet engelli odası mevcuttur. Tesis iç ve dış mekanları tekerlekli sandalye kullanımına uygundur.

Tesisin bazı odalarında duş bazı odalarında küvet mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2007 yılında inşa edilmiştir. her yıl yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

Oda Servisi; Club Sandwinch, Hamburger, Günün Çorbası, Taze sıkılmış portakal suyu, ayran dahilinde ücretsizdir. (00:00 ile 06:00 saatleri arasında)

Tesisin 2 adet toplantı salonu olup 1. Toplantı salonu 377 m2 500 kişi kapasite , 2. Toplantı salonu 277 m2 112 kişiliktir .

Tesiste Lunapark mevcut olup, belirli saatlerde ücretsiz hizmet vermektedir.

İnternet, tesisin genel mekanlarında ve odalarında ücretsiz sunulmaktadır.

Tesiste 6 adet misafir asansör mevcuttur.

Havuza haşema ile giriş yapılabilir.

Minibarlara girişte soft içecekler konulmakta olup, diğer günler su ile yenilenmektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Lara-Kundu Merkez

Denize Mesafe: 0 m.

Havaalanına Mesafe: 17 km.

Lara Merkezine Mesafe: 10 km.

Antalya Merkezine Mesafe: 20 km.

Antalya Otogara Mesafe: 30 km.