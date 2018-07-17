SANDY Beach Hotel, Antalya, Side-Kumköy Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 65 km, Side merkezine 1,5 km, Manavgat merkezine 8 km, barlar sokağına 5 km, otogara 8 km uzaklıktadır. 1996 yılında hizmete açılan Sandy Beach Hotel, 2015-2016 yıllarında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Sandy Beach Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca aerobik, soft animasyon, basketbol, beach voleybol, çocuk animasyonu, dart, fitness, boccia, masa tenisi, kids club, mini disco gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Sandy Beach Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu spa merkezi, uyandırma servisi, çamaşırhane, doktor, kese köpük, spa merkezi, su jimnastiği hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, market ve doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duman dedektörü, emanet kasa, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 261 odası mevcuttur.

Standart odaları 23 m² genişliğindedir. Maximum 2+1 veya 3 yetişkin konaklar.

Aile odaları 28-33 m² genişliğindedir. 2 ayrı bölmeden, tek Banyo/WC`den oluşmaktadır.

Ekonomik odaları, bütün blokların giriş katları ve F bloğun tamamı kullanılacaktır. 18 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1996 yılında inşa edilmiş olup, 2015-2016 yılında yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Minibar (girişte su ile doldurulup, sadece su ile yenilenmektedir.)

Tesis havuzuna haşema ile girilmemektedir.

Tesiste toplam 5 adet misafir asansör mevcuttur.

Tesis çevresi otopark olarak ücretsiz kullanılabilir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

300 mb kadar ücretsiz internet lobby etrafında, daha sonrası tüm alanlar ve odalarda ücretlidir.

Çok amaçlı salon: 1 adet, yaklaşık olarak 80 kişiliktir.

Mini Club: 10:00 - 12:00 / 14:30 - 17:30 saatleri arasında 4-11 yaş arasında hizmet vermektedir. Mini Disco (hergün akşam şov`undan önce.) Çocuk menüsü (talep olduğunda-ücretsizdir.)

Konum Özellikleri

Mevkii: Kumköy

Denize Mesafe: 0 m.

Otogara Mesafe: 8 km.

Havaalanına Mesafe: 65 km.

Barlar Sokağına Mesafe: 5 km.

Side Merkezine Mesafe: 1.5 km.

Manavgat Merkezine Mesafe: 8 km.