ROYAL Dragon Hotel, Antalya, Side-Evrenseki Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 48 km, Side merkezine 5 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin 50.000 m² alanda konumlu olup Nisan 2008 tarihinde hizmete açılmıştır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Royal Dragon Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, kaydıraklı düşme, açık çocuk, çocuk kaydıraklı düşme ve çocuk aquapark eğlence havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 4 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, bilardo, tenis, masa tenisi, bowling gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Royal Dragon Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve mini disco faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, cilt bakımı, jakuzi, masaj, rahatlama odası, Türk hamamı, sauna, vücut bakımı, fitness, spa, kese, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin uyandırma servisi, doktor, alışveriş merkezi, faks, fotoğrafçı, çamaşırhane, kuru temizleme ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Tüm odalar balkonlu ,halı kaplı ,elektronik kapı kartı, kanepe ve koltuk ,su ısıtıcısı , çay kahve seti ,özel banyo malzemeleri ,Wc mevcuttur.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 564 odası mevcuttur.

Superior Standart odalar, 40 m² genişliğindedir. Deniz, yandan deniz ve kara manzaralıdır. Minimum kapasite 2 ve maksimum kapasite 3+1 kişidir.

Aile odaları, 60 m² genişliğindedir. 2 yatak odasından oluşur. Ebeveyn yatak odası french bed, diğer yatak odası twin bed. Küvet ve Wc donanımıyla tek banyo mevcuttur. Deniz ve kara manzaralıdır. Minimum kapasite 2+2 ve maksimum kapasite 4 kişidir.

Dublex Aile odaları, 60 m² genişliğindedir. İki katlıdır. Ebeveyn yatak odası french bed, diğer yatak odası twin bed. Ebeveyn yatak odası üst kattadır ve duş-küvet ve wc donanımlıdır. Alt katta ise twin yatak ile duş ve wc`den oluşur. Deniz ve kara manzaralıdır. Minimum kapasite 2+2 ve maksimum kapasite 4 kişidir.

Junior Suit odaları, 70 m² genişliğindedir. Bir yatak odası ve bir oturma odasından oluşur.Her iki odada da duş ve wc, yatak odasında jakuzi vardır. Minimum kapasite 2 ve maksimum kapasite 2+1 kişidir. Tüm junior suit odalar deniz manzaralıdır.

King Suit odalar, 100 m² genişliğindedir. İki yatak odası ve bir oturma odasından oluşur, ebeveyn odasında french bed ve bir jakuzili duş kabinli banyo, diğer yatak odası twin bed küvetli banyo olarak özel malzemeleri ile donatılmıştır. Minimum kapasite 2+2 ve maksimum kapasite 4 kişidir.

Engelli Odalar 40 m² genişliğindedir. Minimum 1 ve maksimum 2 kişilik konaklamalar için engelli Odası uygundur ve kara manzaralıdır.

Tüm Odalarda: Kanepe ve koltuk, mini bar, su ısıtıcısı, çay/kahve set up ulusal ve uluslararası uydu yayınlı TV, direk telefon, özel banyo malzemeleri, saç kurutma makinesi, WC, küvet/duş banyo, banyoda telefon, terlik, merkezi klima(hava şartlarına bağlı, saatlik), elektronik emanet kasası mevcuttur. Günlük oda temizliği ve havlu değişimi ve üç günde bir nevresim değişimi yapılmakta ve istek doğrultusunda odalara ücret karşılığı bornoz verilmektedir. İstek üzerine bebek yatağı odalara yerleştirilir. Tüm odalar sigara içilmeyen odalardır.

Genel Özellikler

Tesis 2008 yılında hizmete açılmıştır.

Tesis 6 katlı ve 9 misafir asansörüne sahiptir.

Genel alan, lobby ve odalarda normal hızda ki wi-fi internet ücretsiz, Genel alan, lobby ve odalarda hızlı wi-fi internet ücretlidir. (Misafirin kendi cihazı ile.)

Masaj ve sauna hizmetlerine 16 yaş altı çocuklar kullanamazlar.

Tesisin toplam 4 toplantı salonu mevcut olup ; Barkovizyon , Barkovizyon perdesi , Bakovizyon ses sistemi , Kablolu mikrofon , Kürsü mikrofonu, Tepegöz, Head set , Flipchart, Tahta kalemi, Dosya ve kalem , Kablosuz mikrofon sunmaktadır (Tesis bazı hizmetleri ücretli sunmaktadır.)

Aquapark ve Lunapark Royal Dragon Hotel ve Royal Taj Mahal misafirleri için ortak kullanılmaktadır.

Tesisin Lunaparkında, Dönme Dolap (48 kişi), Gondol (24 kişi), Çarpışan oto (16 kişi), Discovery (8 kişi), Çocuklar için; Salıncak, Tırtıl ve Trambolin mevcuttur. Lunapark 19:00 - 21:30 saatleri arasında açıktır.

Mini barlarda Soft içecekler ve bira bulunmaktadır ve günde bir kez ücretsiz olarak tamamlanır.

Merkezi klima sistemi ve (Hava şartlarına bağlı olarak belirli saatlerde çalışmaktadır.

Canlı Müzik: Haftanın belirli günlerinde hizmet vermektedir.

Mini Club: 04 - 12 yaş arası çocuklardan oluşur. Bu kategori içerisinde genellikle ailelerinden hala kopamamış ve tüm ihtiyaçları ebeveynleri tarafından karşılanan çocuklara hizmet vermektedir. Çalışma saatleri 10:00 - 12:00 öğleden sonra 14:30 - 17:00 arasındadır.

Türk hamamı ve sauna 16 yaş altı çocuk misafirler kullanamamaktadır. Jakuzi kapalı havuz yanında mevcut olup, sadece kış sezonunda hizmet vermektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Side- Evrenseki Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 48 km. Side Merkezine Mesafe: 5 km. Manavgat Otogarına Mesafe: 10 km.