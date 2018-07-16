YEŞİLİN binbir tonunu içinde barındıran Robinson Club Pamfilya Titreyen Göl Mevkii'nde bulunmaktadır. Tesis şehir merkezine 10 km, havaalanına ise 70 km uzaklıkta yer almaktadır. Herşey dahil konsepti ile leziz yemeklerine doyamayacaksınız. Tesiste animasyon, fitness, masa tenisi, beach voleybol, animasyon, sauna, Türk Hamamı gibi hizmetlerde yer almaktadır. Robinson Club Pamfilya unutulmaz bir tatil sunuyor.

Oda Özellikleri

Standart Oda: Standart Oda Tip 1 25-29m², tatil köyü, maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk için uygun (Çocuk: 2-17 yaş) 3. kişi için ilave yatak konulmaktadır.

Aile Odası Balkonsuz: Aile Odası 40m², bahçe manzaralı, 2 ayrı yatak odalı, balkonsuz, minimum 2 yetişkin + 1 çocuk, maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur. 5. kişi ilave için ilave yatak konulmaktadır.

Aile Odası Balkonlu: Balkonlu Aile Odaları 40m², bahçe manzaralı, 2 ayrı yatak odalı, balkonsuz, min. 2 yetişkin + 1 çocuk, maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk için uygun, 5. kişi ilave için ilave yatak konulmaktadır.

Genel Özellikler

Akşam yemeklerinde Ana Restoranlarda ve A La Carte Restoranlarda sahil kıyafeti kesinlikle izin verilmemektedir. (örn. Şort, terlik, atlet veya sıfır kol t-shirt) ve misafirlerden kıyafet değişimi istenilmektedir. Uzun pantalon veya şık bermuda, kapalı ayakkabı veya şık sandalet, en az yarım kol t-shirt veya gömlek kullanılması önemle ricadır. Ayrıca farklı günlerde farklı renklerde tema geceleri düzenlenmektedir. Tüm robinson otellerinde de farklı günlerde, özellikle bayram döneminde uygulanacak renk ve tema geceleri şu şekildedir; Gala gecesi - Kıyafet düzeni siyah -beyaz White Night - Kıyafet düzeni beyaz ve black night kıyafet düzeni siyahtır.

Tesis 1987 yılında inşa edilmiş olup, 2013 yapım yılıdır.

Tesisin 3 adet engelli odası mevcuttur.

Açık hava diskosu bulunmaktadır.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesis İçinde Konuk Tuvaleti Vardır Engelli Kullanımına Uygundur.

Genel Alanlarda Kablosuz İnternet (ücretsiz) sunulmaktadır.

Su Sporları: 30 Adet Surf tahtası (Naish/VDWS Rigg`leri), 8 Katamaran, 3 Çocuk Katamaran`ı, Surf ve Yelken Katamaran veya rüzgar sörfü kullanma lisansı olması durumunda, kullanımı ücretsiz olup (kurslar ücretlidir)

Konum Özellikleri

Mevkii: Titreyen Göl Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 70 km. Şehir Merkezine Mesafe: 10 km.