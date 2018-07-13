ROBİNSON Club Nobilis Antalya, Belek bölgesinde bulunmaktadır. Tesis herşey dahil konseptinde hizmet vermektedir. Robinson Club Nobilis denize sıfır konumuyla dikkat çekmektedir. Otelin kendine ait iskelesi vardır.

Tesiste bulunan ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurantta yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı bulabilirsiniz. Tatiliniz süresince binicilik, bisiklet gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

Arzu ederseniz tesis içerisinde golf oynayabilirsiniz. Tesis içerisinde yer alan spa, hamam ve masaj hizmetlerinden faydalanarak rahatlayabilir ve kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. İhtiyacınıza göre tesisteki doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market, araç kiralama hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Keyifli vakit geçirmeniz için tesiste disco, bar bulunmaktadır. Otel Antalya Havalimanı'na 40 km, şehir merkezine 8 km uzaklıktadır.

Oda Özellikleri

Tesiste 4 adet engelli odaları mevcuttur.

Ana Bina Kara Tarafı Oda: Standart Oda Tip 2 - Ana bina, 27m², bahçe manzaralı, maks. 2 yetişkin + 1 iki yaş altı çocuk için uygun. Tek kişi için çift kişilik oda rezervasyonu mümkün.

Ana Bina Deniz Tarafı Oda: Standart Oda Tip 4 - Ana bina, 27m², deniz tarafına bakar, maks. 2 yetişkin + 1 iki yaş altı çocuk için uygun. Tek kişi için çift kişilik oda rezervasyonu mümkündür.

Ara Kapılı Aile Odası: Tatilköyü veya Anabinada bulunmaktadır. 2 ayrı çift kişilik odadan oluşmaktadır, 55m², bahçe manzaralı, ara kapılı, min. 2 yetişkin + 1 çocuk (2-14 yaş), maks. 4 yetişkin konaklamasına uygundur.

Genel Özellikler

Tekerlekli Sandalyeye Uygun Eğimli Rampa Mevcuttur. Info Desk ve Kayıt Bankoları Tekerlekli Sandalye ile Gelen Misafirlerin Yüzyüze İletişim Kuracağı Alçaklıktadır. Tesis İçinde Konuk Tuvaleti Vardır Engelli Kullanımına Uygundur.

Çocuk Aktiviteleri: ROBY Bebek Ailelerin ve 3 yaşa kadarki çocukların buluşma noktası, özel döşenmiş bebek mutfaklı kapalı alan, oyun ve bebek alt değiştirme odası, bebek seti ve telsizi dahil (sınırlı sayıda mevcut, ön rezervasyon gerekmektedir) ROBY Club Cuma hariç tüm günler 10:00-12:30, 16.00-17:30 ve 20:30-21:00 saatleri arası Mini`ler (3-5 yaş arası) ve Maxi`ler (6-7 yaş arası) için.

Kulüp arazisi üzerinde Nobilis Golf Course adlı 18 çukurlu golf sahası bulunmaktadır, Greenfee paketleri öncesinde reserve edilebilinir, araba ile 10 dakikalık bir mesafede diğer golf tesisleri bulunmaktadır, ücretli olarak diğer golf tesislerine servis bulunmaktadır. Her derece için ücretli golf dersleri verilir.

Spa & Wellness: Tesiste 1.100m2. üzerine kurulmuş Spa Center hizmet vermektedir. Panaromik deniz manzaralı Fitness Salonu bulunmaktadır.3 Sauna (Fin, Rus ve Bio), 1 buhar banyosu, 1 Türk Hamamı (Giriş ücretsiz uygulamalar ücretli), 1 VIP-Hamamı, 11 adet tedavi ve bakım odası (masaj kozmetik, fizyoterapi - uygulamalar ücretlidir), 1 Solaryum (ücretli).

Konum Özellikleri

Mevkii: Acısu Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 40 km. Belek Merkezine Mesafe: 8 km.