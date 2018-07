YEŞİL Yıldız (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi) belgesine sahip tesis, sunduğu olanaklar ve anlaşmalı olduğu plaj ile misafirlerine ayrıcalıklı bir tatil vadediyor. Plajda yer alan şezlong ve şemsiyeler, Rixos Downtown Antalya'nın misafirlerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Tesisin konforlu ve balkonlu odalarında; minibar, LCD TV, uydu yayını, klima ve ücretsiz kablosuz internet olanağı yer alıyor. Odalarda yer alan balkonlar, seyrine doyum olmayan bir Akdeniz manzarasını misafirlere sunuyor. Tesiste ayrıca ücretsiz özel otopark, 24 saat açık resepsiyon, lobi, çamaşırhane, kuru temizleme ve bagaj muhafazası gibi olanaklar bulunuyor.

SPA merkezinde bulunan sauna, hamam ve farklı masaj uygulamaları, misafirlerin stresten arınmasına ve yenilenmelerine yardımcı oluyor. Açık büfe olarak sunulan kahvaltıda geleneksel Türk kahvaltısının lezzetleri yer alıyor. Öğle ve akşam yemeklerinde, tesisin şefleri tarafından dünya mutfaklarının farklı tatları özenle hazırlanıyor. Tesiste plaja alternatif olarak, şezlong ve şemsiyelerle çevrili açık yüzme havuzu bulunuyor. Rixos Downtown Antalya, Antalya Müzesi'ne ve şehir merkezine yürüme mesafesinde konumlanıyor.

Yeme İçme Özellikleri

Oda Kahvaltı konaklamalarda, sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli (kahvaltı ana restoranda alınıyor). Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Yarım Pansiyon konaklamalarda sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri dışında alınan tüm yiyecekler ücretli (kahvaltı ve akşam yemeği ana restoranda alınıyor). Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Tam Pansiyon Plus konaklamalarda; sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler sadece yemek sırasında ücretsiz. Diğer alınacak yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Panoramik ana restoranda servis edilen öğle yemeği, açık büfe veya set menü olarak verilebiliyor.

A la carte restoranlar rezervasyonlu ve ücretli. Rixos Lounge Bar 24 saat hizmet veriyor. Tropic A La Carte Restoran 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Minibar günlük olarak ücretli dolduruluyor.

Konum Özellikleri

Konyaaltı mevkiindeki tesis Atatürk Kültür Parkı içerisinde olup, Antalya Spor Kompleksi'ne 200 m, Cam Piramit'e 300 m, Antalya Müzesi'ne ve Arena Stadı'na 500 m, alışveriş merkezlerine 1 km, Antalya şehir merkezine 1 km, Kaleiçi'ne 4 km, Antalya Havalimanı'na 18 km ve The Land of Legends'a 35 km mesafede konumlanıyor.

Plaj Özellikleri

Konyaaltı Sahilinde bulunan 4 Numaralı Beach`e her 30 Ekim 2018`e kadar her gün tesisten plaja aşağıda belirtilen saatlerde servis bulunmaktadır. Plaj tesise plaj servisi ile 3 dk uzaklıktadır. Plaja Gidiş - Dönüş Saatleri; 09:00 - 09:30 // 10:00 - 10:30 // 11:00 - 11:30 // 13:00 - 13:30 // 14:00 - 14:30 // 15:00 - 15:30 // 16:00 - 16:30 // 17:00 - 17:30 // 18:00 - 18:30 saatlerindedir. Plajda şezlong ve şemsiye ücretsiz olup, yiyecek içecek harcamaları extra olmaktadır. Yiyecek içecek harcamaları direkt olarak plajda ödenmelidir. Oda hesabına charge edilememektedir.

Oda Özellikleri

Tesisin 360 odası 720 yatak kapasitesi mevcuttur.

Deniz Manzaralı Standart Odaları: 256 adettir. 32 m² genişliğindedir. İkiz ya da büyük boy yatak mevcuttur.

Kara Manzaralı Standart Odaları: 75 adettir. 32 m² genişliğindedir. İkiz ya da büyük boy yatak mevcuttur.

Junior Suite Odaları: Deniz manzaralıdır. 48 m² genişliğindedir. Uzun balkon ve oturma takımına sahip odalardır.

Engelli Odalar (Deniz Manzaralı): 4 adettir. 32 m² genişliğindedir.

Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, standart odalarda yapılacak 2+2 veya 3+1 konaklama yapılamaz. Verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.

Genel Özellikler

20.04.2018 tarihi itibariyle tesiste yapılacak konaklamalarda, geceleme sayısı kadar The Land Of Legends Theme Park giriş bileti ve ulaşım ücretsiz olarak sağlanabiliyor. Ancak bu biletler, yalnızca konaklama süresince kullanılabiliyor. Biletler konaklama tarihinin sona ermesiyle geçerliliğini kaybediyor. (giriş çıkış günleri hariçtir)

Tesis 2011 yılında hizmete açılmıştır.

Tesis 1 binadan ve 4 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Tesisin genel alanlarında wi-fi erişimi (hızlı) ücretsiz sunulmaktadır.

Havuza uygun yüzme kıyafetleri ile girilmesi gerekmektedir.

Tesiste 11 adet farklı ölçülere sahip toplantı salonu mevcuttur.

Minibar; Herşey Dahil konseptinde, girişte soft içecekler ile doldurulmaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Kids Club; 4-12 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verir.

Çocuk misafirler için; Mini club 10:00-12:00 ile 14:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 4-12 yaş cocuklar yanında ebeveyni olmadan giriş yapamamaktadır.

Tesiste hizmet veren açık alanların bazılarının kullanımı mevsimsel koşullara bağlı olarak sınırlandırılabilir.

