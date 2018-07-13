Pırat Hotel Kalkan

PIRAT Hotel odalarına giriş, saat 14.00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12.00. Tesise evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlı. Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2+2 veya 3+1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir. Tesislerde verilen Yarım Pansiyon konaklamalar akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.Konaklama yapılacak odanın, aile odası, süit oda (ve benzeri) gibi özel tip odalar olması halinde, konaklama yapacak misafirlerden herhangi birinin otelden erken ayrılması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır.

Oda Özellikleri

Standart Odaları: 20 m² genişliğindedir.

Aile Odaları: 30 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Wifi erişimi tesisin tüm alanları ve odalarında ücretsiz sunulmaktadır.

Minibarlarda bulunan tüm içecekler ücretlidir.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kalkan Marina Denize Mesafe: 0 mt. Dalaman Havaalanına Mesafe: 130 km. Şehir Merkezine Mesafe: 0 mt.