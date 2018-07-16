PATRON BOUTIQUE HOTEL antalya'nın kalbi olan kale icinde bulunmaktadır,tarihi saat kulesine,yivli menareye,hadriyan kapılarına yurume mesafede.Muhtesem teras ile size denizin mavilige yat limani ve beydaglarinın keyfi ile kahvalti sunuyor.Tesis, havaalanına 15 km, şehir merkezine 10 m, Konyaaltı Plajına 4 km, Mermerli Plajına 150 m, Lara Plajına 15 km, otogara 10 km uzaklıktadır.
Deniz ve Havuz Özellikleri
Otelimiz Mermerli Plajı'na 100 mt yürüyüş mesafesindedir.
Konsept Özellikleri
PATRON BOUTIQUE HOTEL oda&kahvaltı olarak hizmet vermektedir.Oda Kahvaltı Konsept Özellikleri; Serpme Kahvaltı (08:00-11.00) saatleri arasındadır.Kahvaltıda çay ve kahve servisi ücretsizdir.
Oda Özellikleri
Odalarımız muhtesem deniz ve bahce manzaralı secenekleriyle sunuluyor.odalarımızda tv,terlik,sac kurutma makınesı,dus,ucretsiz banyo malzemelerı,wi-fi ve ucretli mınıbar bulunmaktadır.
Konum Özellikleri
Mevkii: Kaleiçi Denize Mesafe: 400 m Otogara Mesafe: 12 km Havaalanına Mesafe: 16 km Barlar Sokağına Mesafe: 50 m Şehir Merkezine Mesafe: 10 m