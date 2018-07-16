PATARA Family Resort odalarına giriş saati 14.00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12.00'dir. Tesise evcil hayvan kabul edilmiyor.Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlı.Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2+2 veya 3+1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.Tesislerde verilen Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen yemeği ile son bulur. Konaklama yapılacak odanın, aile odası, süit oda (ve benzeri) gibi özel tip odalar olması halinde, konaklama yapacak misafirlerden herhangi birinin otelden erken ayrılması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalar; 21 m2, family oda; 50 m2 genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 2000 yılında inşa edilmiş olup, 2014 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Wireless internet erişimi genel alanda ücretsizdir.

Toplantı salonu tiyatro düzeninde 200 kişi, fuaye alanı olarak 75 kişi hizmet vermektedir.

Mini Club 10:00 ile 12:30 / 14:30 ile 17:0 saatleri arasında 04-12 yaş çocuk misafirlere hizmet vermektedir.

Binanın içerisinde 2 adet misafirlerin kullanımına açık asansör bulunmaktadır.

Tesis 5 kattan oluşmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Patara Dalaman Havaalanına Mesafe: 110 km. Patara Merkezine Mesafe: 1 km. Likya Tarihi Ören ve Plajlarına Mesafe: 2 km. Denize Mesafe: 2 km. Kum Tepeleri Plajına Mesafe: 1.5 km. Kalkan Merkezine Mesafe: 11 km. Otogara Mesafe: 11 km.