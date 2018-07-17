PALMERAS Beach Hotel, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 109 km, Gazipaşa havaalanına 55 km, Alanya merkezine 13 km, Konaklı merkezine 200 m, otogara 15 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 1995 yılında hizmete açılan Palmeras Beach Hotel, 2011 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Palmeras Beach Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bilardo, dart, masa tenisi, tenis, basketbol, voleybol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon hizmeti bulunmaktadır. Palmeras Beach Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk animasyonu, mini club ve çocuk show faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, spa, vücut bakımı, cilt bakımı, masaj, sauna, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin alışveriş merkezi, kuru temizleme, oda servisi, çamaşırhane, araç kiralama, doktor, ütü, faks ve sağlık hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, küvet, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 312 odası ve 700 yataktan oluşmaktadır.

273 standart odası, 36 aile odası ve 3 engelli odası mevcuttur.

Standart odalar, 22 m² genişliğindedir.

Aile odalar, 37 m² genişliğindedir. 36 adet ara kapılı 8 adet tek geniş oda mevcuttur.

Engelli odalar, 22 m² genişliğindedir. 3 adettir.

Fırsat odalar, arka cepheye bakan, giriş katlarda veya 1. katlarda bulunan odalardır.

Genel Özellikler

Tesis 1995 yılında inşa edilmiş olup, 2011 yılında yenilemeler yapılmıştır.

Tesis 2 bloktan olumaktadır.

Odalarda Minibara ücretsiz (Günde 1 kez Su , Soda ve Meşrubat doldurulur.)

İnternet wi-fi ücretsiz erişimi, lobbyde mevcuttur.

Mini Club (04-12 yaş)(10:30 - 12:00 / 14:30 - 17:00 arası) saatleri arasında hizmet vermektedir.

Toplantı salonu mevcut olup, 120 kişilik kapasitededir.

Hazuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı

Denize Mesafe: 0 m

Antalya Havaalanına Mesafe: 109 km.

Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 55 km.

Konaklı Merkezine: 200 m.

Alanya Merkezine Mesafe: 13 km.

Otogara Mesafe: 15 km.