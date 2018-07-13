MİRAGE Park Resort, Antalya, kemer-Göynük bölgesinde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 40 km, Antalya merkezine 35 km, Kemer merkezine 6 km, Göynük merkezine 1 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 1996 yılında hizmete açılan Mirage Park Resort, 2017 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Mirage Park Resort denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin yarı olimpik 2 adet açık, 1 adet kapalı ve 3 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin su kaydırağı, deniz bisikleti, kano, jet-ski, su topu, banana, katamaran, parasailing faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca basketbol, beach voleybol, dart, tenis, masa tenisi, bilardo, okçuluk, playstation gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol, mini golf aktiviteleri mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, canlı müzik, disco, amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Mirage Park Resort, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, buhar banyosu, fitness, jakuzi, sauna, Türk hamamı, masaj, sauna, step, aerobik, kese&köpük hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, ön büro, doktor, araç kiralama, kuru temizleme, fotoğrafçı, alışveriş merkezi, faks, hediyelik eşya hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan emanet kasa, halı kaplı zemin, TV, merkezi klima, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 598 odası mevcuttur.

Park Bina Standart (Kara ve Deniz Manzaralı) Odalar: 26 m² genişliğindedir. Maksimum 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Ana Bina Standart (Kara ve Deniz Manzaralı) Odalar: 26 m² genişliğindedir. Maksimum 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Junior Aile Odalar (Ana Bina): 56 m² genişliğindedir. Maksimum 4 kişilik konaklamaya uygundur.

Aile (Ana Bina) Odalar: 2 yatak odası, 2 balkon, 2 duş/WC, her odada uydu yayını ve radyo kanallı TV, ıslak zeminler seramik, odalar özel halı zemindir. Fön, ayarlanabilir merkezi klima, dijital kasa, telefon, minibar, makyaj aynası ve standart hızda kablosuz internet bağlantısı. Odalar dağ veya deniz manzaralıdır ve maksimum 4 kişi konaklamaktadır

Garden Villa Odalar: Denize sıfır konumda toplam 144 m² genişliğinde 2 oda ve 1 salon bulunan Villalarımızda, panoramik deniz manzaralı, iki adet şezlong bulunan 9m² genişliğinde balkon, 1 adet Banyo / WC, dijital kasa, buzdolabı, telefon, wireless internet bağlantısı,her odada split klima, LED TV, açık mutfak bulunmaktadır.

5 adet engelli odası bulunmaktadır. 26 m² genişliğindedir. Engelli misafirlerin tekerlekli sandalye kullanımı tesis içinde elverişlidir.

Genel Özellikler

Tesis, Türkiye`de ilk ve tek olan glütensiz mutfağını açık büfe ile hizmete sunmaktadır. Tesisin, Ana mutfaktan tamamen ayrı bir yerde bulunan ve özel ekipmanların kullanıldığı glütensiz mutfağı mevcuttur.

Tesis 1996 yılında açılmış olup 2017 yılında renovasyon çalışmaları yapılmaktadır.

2 Blok ve 4 adet Villa Bloğu Toplam 598 oda (Ana bina 391 / Park Bina 200 / Villa 7) bulunmaktadır.

Odalarda ve genel alanlarda standar hızda kablosuz internet bağlantısı ücretsizdir.

Minibara giriş günü Soft içecekler ve bira konulmaktadır.

Mirage Park Resort gerek profesyonel futbol takımları gerekse geleceğin futbol yıldızları için profesyonel aydınlatma ve drenajlı, 45X90 metre ölçülerindeki futbol sahası ile takımlar için ideal kamp imkanları sunmaktadır.

Tesisin 11 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Ekipmanlar ücretli olarak hizmet vermektedir.

Haşema ile havuza girilebilmektedir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Göynük Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 45 km. Göynük Merkezine Mesafe: 1 km. Kemer Merkezine Mesafe: 7 km. Antalya Merkeze Mesafe: 35 km. Antalya Otogarına Mesafe: 35 km.