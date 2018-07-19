Michell Hotel & Spa (+16)

MİCHELL Hotel & Spa (+16), Antalya, Alanya-Kestel Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 135 km, Gazipaşa havaalanına 35 km, şehir merkezine 4 km, barlar sokağına 4 km uzaklıktadır. 2014 yılında hizmete açılan Michell Hotel&Spa, her yıl yenilenmektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Michell Hotel&Spa denize 400 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, tenis, masa tenisi, beach voleybol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Mini golf aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, kese&köpük, Türk hamamı, buhar banyosu, fitness, masaj, cilt bakımı, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin araç kiralama, hediyelik eşya, shuttle servis, doktor, market, çamaşırhane, butik ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, emanet kasa, internet, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 200 odası mevcuttur. Standart odaları; 22 m²'dir. 1 adet çift kişilik veya 2 adet tek kişilik yatak ve 1 adet koltuk bulunmaktadır. Maksimum 3 yetişkin konaklayabilmektedir.

Tesiste 2 adet 22 m² genişliğinde engelli odası bulunmaktadır. Max. 2 kişi konaklayabilir.

Tesisin direkt deniz manzaralı olan odaları suit odalardır. Yandan deniz manzaralı odalar daha arka cephede kalmaktadır. Deniz manzaralı odalar daha ön cephededir.

Odalara, ek yatak olarak konulan sofabed, normal yatak konforunda değildir.

Genel Özellikler

Tesis yetişkin oteli konseptinde hizmet vermekte olup; 16 yaş ve üzeri misafir kabul etmektedir.

Tesisin balayı konseptinden faydalanmak için min. 4 gece konaklama şartı bulunmaktadır.

Tesis 2014 yılında inşa edilmiş olup her yıl yenilemeler yapılmaktadır.

Tesisin 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Minibarda sadece su bulunmaktadır.

Kablosuz internet, oda, lobby ve sahil bölümünde ücretsiz sunulmaktadır.

Tesisin 1 adet toplantı salonu mevcut olup, ekimanlarının bir kısmı ücretlidir. Sınıf düzeni ve 60 kişilik kapasiteye sahiptir.

Havuza, haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kestel

Denize Mesafe: 400 m.

Havaalanına Mesafe: 135 km.

Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 35 km.

Barlar Sokağına Mesafe: 4 km.

Şehir Merkezine Mesafe: 4 km.

Otogara Mesafe: 7 km.