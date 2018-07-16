Mevre Hotel 

MERVE Hotel, Antalya'nın kalbi Cumhuriyet Meydanında yer alır. Hadrian Kapısı'na 300 metre ve Alışveriş merkezlerine 200 metre uzaklıktadır. Antalya Havalimanı tesise 15 km mesafededir.Eski Kent Kaleiçi , müze, tarihi merkez ve tarih ile ilgilenen gezginler için harika bir seçenek.
Deniz ve Havuz Özellikleri
Tesisimiz mermerli plajına 300 metre, Konyaaltı Plajına 2 km mesafededir.Tesisimizde mimari yapı gereği havuz bulunmamaktadır.
Konsept Özellikleri
Oda Kahvaltı Konsept Özellikleri; Zengin Açık Büfe Kahvaltı (07:00-10:00) saatleri arasındadır.Kahvaltıda limitsiz çay ,kahve ve Konsantre meyve suları servisi ücretsizdir.Yarım Pansiyon ; Açık Büfe Akşam yemeği, Yemeklerde masaya su servisi ücretsizdir.
Otel Hizmetleri
Tesisin transfer hizmeti, çamaşırhane, oda servisi, ön büro ve oto kiralama hizmetleri bulunmaktadır.
Oda Özellikleri
Standart Oda özellikleri: Bahçe Manzarası , Şehir Manzarası, Telefon, Uydu Kanalları, Lcd TV, Emanet Kasa, Klima, Ahşap/Parke Zemin, Gardırop/Dolap , Duş , Saç Kurutma Makinesi, Ücretsiz Banyo Malzemeleri, Terlik, Minibar, Elektrikli Su Isıtıcısı.Tüm odalarda ücretsiz WiFi mevcuttur.Oda Büyüklüğü: 22 m²Yatak Büyüklüğü: 1 geniş çift kişilik yatak ve 1 adet tek kişilik yatak
Hizmet Ücretleri Hakkında
Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.
Konum Özellikleri
Mevkii: Cumhuriyet Meydanı Denize Mesafe: 300 m Otogara Mesafe: 3 km Havaalanına Mesafe: 15 km Barlar Sokağına Mesafe: 0 Şehir Merkezine Mesafe: 0