Meis Exclusive Hotel Kaş

BALAYI paketinden yararlanmak isteyen çiftlerin, evlilik tarihinden itibaren 90 gün içinde yapacakları konaklamalar için check-in sırasında evlilik cüzdanlarını göstermeleri gerekiyor.Meis Exclusive Hotel odalarına giriş saati 14.00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12.00'dir. Tesise evcil hayvan kabul edilmiyor.Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlı.Odalarda yapılacak 2+1 veya 3 kişilik konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.Oda Kahvaltı konaklamalar çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.Konaklama yapılacak odanın, aile odası, süit oda (ve benzeri) gibi özel tip odalar olması halinde, konaklama yapacak misafirlerden herhangi birinin otelden erken ayrılması durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.

Tesis 12 yaş ve üzeri çocuk misafir kabul etmektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Çukurbağ Yarımadası Denize Mesafe: 0 m. Dalaman Havaalanına Mesafe: 165 km. Kaş Merkezine Mesafe: 6 km. Kalkan Merkezine Mesafe: 25 km.