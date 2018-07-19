LUCİDA Beach Hotel, Antalya, Kemer-Çamyuva Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 68 km, Antalya merkezine 51 km, Kemer merkezine 8 km, Kiriş merkezine 6 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçenekleri bulunmaktadır. Lucida Beach Hotel yenilenen yeni yüzü ile 2017 yazında sizleri bekliyor!

Deniz ve Havuz Özellikleri

Lucida Beach Hotel denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, açık çocuk ve kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin paraşüt, banana, ringo, rüzgar sörfü, jet-ski faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, boccia, karaoke, dart, bilardo, masa tenisi, bisiklet gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, karaoke ve amfi tiyatro hizmeti bulunmaktadır. Lucida Beach Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini disco ve mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, güzellik salonu, aerobik, fitness, kese&köpük, cilt bakımı, sauna, masaj, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, kuru temizleme, çamaşırhane, alışveriş merkezi, butik, fotoğrafçı, market, araç kiralama, derici, hediyelik eşya, doktor, döviz ve faks hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan Lcd tv, duş, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 205 odası mevcuttur.

Standart odalar 18-25 m² genişliğindedir.2+1 veya 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Aile odaları, 40-45 m² genişliğindedir. 4 veya 4+1 kişilik konaklamaya uygundur.

Tesisin 2 adet Engelli odası mevcuttur. 40-45 m² genişliğindedir. 4+1/4 kişilik konaklamaya uygundur.

Sigara içmeyen misafirler için tesiste 20 adet oda mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2013 - 2014 kış sezonunda tamamen yenilenmiştir.

Tesiste 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Minibarlar da hergün 2 adet 0,5 lt. su yenilenmektedir.

Wi-fi internet 24 saat lobby'de kişi başı 400 MB kotalıdır, İnternet odalarda ücretlidir.

Türk hamamı ve sauna 09:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Şovlar; 1 Mayıs-15 Ekim tarihlerinde, tombala, komedi gösterileri, animasyonlar ve yarışmalar 21:00 ile 22:30 saatleri arasında sunulmaktadır.

2 adet toplantı salonu bulunmaktadır. 1.Salon 170 m² , 2.Salon 104 m² genişliğindedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Haşema ile havuza giriş yapılmamaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Çamyuva

Denize Mesafe: 0 m.

Havaalanına Mesafe: 68 km.

Kiriş Merkeze: 6 km.

Kemer Merkeze: 8 km.

Antalya Merkeze: 51 km.

Antalya Otogarına Mesafe: 55 km.