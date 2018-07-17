LİMAK Atlantis De Luxe Hotel&Resort, Antalya, Belek-İleribaşı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 45 km, şehir merkezine 4 km, barlar sokağına 4 km, otogara 60 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 2002 yılında hizmete açılan Limak Atlantis De Luxe Hotel&Resort, 2016 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Limak Atlantis De Luxe Hotel&Resort denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin 5 adet açık, 1 adet kapalı ve 1 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 5 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, internet, emanet kasa, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon, Lcd tv konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 373 odası mevcuttur.

Standart odaları 30 m², aile odaları 45 m².

Engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2002 yılında inşa edilmiş olup 2017 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Minibar günlük soft içecekler ile doldurulmaktadır.

Kış döneminde minibarlara 2 meşrubat, 2 su, 2 meyve suyu günde bir kez odalara ücretsiz hizmet vermektedir.

Tesis havuzlarına haşema ile girilebilmektedir.

Tesiste 8 adet misafir asansörü mevcuttur. Tesis Ana Binası 6 kat, Resort Binaları 5 kattan oluşmaktadır.

Tesiste ücretsiz internet erişimi, lobby ve odalar da mevcuttur.

Toplam 4.100 metrekarelik kapalı alana sahip kongre merkezi; 9 ana salon, 1.500 metrekarelik sergi alanı ve kendi bünyesinde özel bir kapalı garaja sahiptir. Tesis kongre merkezi haricinde otel bünyesinde de 1.100 kişilik auditorium ve 75 er kişilik 4 ayrı salona sahiptir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir

Konum Özellikleri

Mevkii: İleribaşı

Denize Mesafe: 0 m.

Antalya Otogara Mesafe: 60 km.

Antalya Havaalanına Mesafe: 45 km.

Barlar Sokağına Mesafe: 4 km.

Belek Şehir Merkezine Mesafe: 4 km.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 11:00