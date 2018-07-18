LARİSSA Art Beach Kemer (Ex. Otium Hotel Art), Antalya, Kemer-Göynük Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 45 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin çocuk bakıcısı (Ücretli) seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Larissa Art Beach Kemer (Ex. Otium Hotel Art) denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum - çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, tenis, masa tenisi, dart, bilardo, langırt, boccia gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol seçeneği mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste disco, canlı müzik ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Larissa Art Beach Kemer, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu buhar banyosu, güzellik salonu, fitness, step, aerobik, Türk hamamı, masaj, kese, cilt bakımı, sauna, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, ön büro, döviz, çamaşırhane, araç kiralama, market, faks, kuru temizleme, alışveriş merkezi hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan mini bar, emanet kasa, TV, merkezi klima, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Ana bina standart odaları: 24 m² genişliğindedir.

Bahçe standart odaları: 22 m² genişliğindedir.

Aile odaları: 35 m² genişliğindedir. Bir adet french bed, 1 adet twin bed mevcuttur.

Engelli odaları: 2 adettir. 24 m² genişliğindedir.

Genel Özellikleri

Tesis 2018 yılında yenilenmiştir.

Tesis 5 kattan ve 2 asansörden oluşmaktadır.

Lobby alanında ücretsiz wi-fi erişimi sunulmaktadır.

Minibarlara su hergün, meyve suyu girişte ücretsiz konulmaktadır.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Göynük.

Denize Mesafe: 0 m.

Havaalanına Mesafe: 45 km.

Otogara Mesafe: 25 km.