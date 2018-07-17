İMPERİAL Sunland Resort&Spa Hotel, Antalya, Kemer-Beldibi Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 40 km, şehir merkezine 28 km, Kemer merkezine 12 km, Beldibi merkezine 1 km, otogara 45 km uzaklıktadır. 2007 yılında hizmete açılan İmperial Sunland Resort&Spa Hotel, her yıl yenilenmektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

İmperial Sunland Resort&Spa Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, açık çocuk ve kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca atari, dart, masa tenisi, bilardo, boccia gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol seçeneği mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, canlı müzik, disco ve sinema hizmetleri bulunmaktadır. İmperial Sunland Resort&Spa Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, fitness, sauna, Türk hamamı, cilt bakımı, vücut bakımı, step, jakuzi, jimnastik, masaj, kese&köpük, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin kuyumcu, fotoğrafçı, market, nargile, çamaşırhane derici, oda servisi, butik, doktor, faks ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, çay-kahve seti, emanet kasa, internet, küvet, TV, merkezi klima, mini bar, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Standart Odalar; Toplam 241 standart oda mevcut olup odalar genişliği 28 ile 32 m² arasındadır. Max. 2+2 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli Odası; Otelde 2 adet standart odalarla aynı özelliklere sahip engelli odası mevcuttur. 28 m² genişliğinde, Max. 2 kişilik konaklamaya uygundur.

Toplam 14 aile odası mevcuttur. 60 m² arasındadır. 2 standart oda donanımı mevcut olup tek banyodan oluşmaktadır. Max. 4+1 kişilik konaklamaya uygundur.

Tesisin hem ara kapılı aile odası, hem tek geniş oda şeklinde aile odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2007 yılında inşa edilmiş olup, her yıl periyodik bakımlar ve yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Tesiste 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Tesiste 2 adet toplantı salonu mevcuttur. Tepegözler, otomatik ve taşınabilir perdeler, Barkovizyon, telsiz telefonlar, MD, DVD ve CD çalarlar, vericiler, mikrofon çeşitleri mevcuttur.

Minibarlara günlük olarak su konulmaktadır. Misafirin tesise giriş günü (1 kola, 1 fanta, 1 meyve suyu) sunulmaktadır.

Wifi kablosuz internet hizmeti lobby alanında erişimi ücretsizdir.

Yaz sezonunda her hafta Cuma günleri özel eğlenceler ve müzik eşliğinde gala gecesi düzenlenmektedir.

Tesis havuzlarına haşema ile girilebilmektedir.

Mini club 10:00-12:00 / 15:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Beldibi

Denize Mesafesi: 0 m.

Beldibi Merkezine Mesafe: 1 km.

Antalya Merkezine Mesafe: 28 km.

Kemer Merkezine Mesafe: 12 km.

Antalya Havaalanına Mesafe: 40 km.

Antalya Otogarına Mesafe: 45 km.