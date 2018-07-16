HOTEL Grand Side, Antalya, Side-Kumköy Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 65 km, Side merkezine 4 km, otogara 5 km uzaklıktadır. 1988 yılında hizmete açılan Hotel Grand Side, 2013 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Hotel Grand Side denize sıfırdır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca tenis, masa tenisi, voleybol gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Hotel Grand Side, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu masaj, Türk hamamı, fitness, sauna, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor ve çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, emanet kasa, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon, teras konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesise 188 odası ve 424 yatak kapasitesine mavcuttur.

Standart oda, 24 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Geniş oda, 33 m² genişliğindedir. Max. 4 kişilik konaklamaya uygundur.

Tesis odaları balkonlu veya teraslıdır. %70'i deniz manzaralıdır.

Genel Özellikler

Tesis 1988 yılında inşa edilmiş olup, 2013 yılında yenilenmiştir.

Tesis ana bina: 5 katlıdır, yan bina: 4 katlıdır.

Tesis ücretli olarak tüm genel alanlarda ve odalarda sunulmaktadır.

Minibarlara günlük soft içecekler konulmaktadır.

Tesiste toplantı salonu mevcut olup, ekipmanlar ücretli sunulmaktadır. 290 m² genişliğindedir, 150 kişilik kapasiteye sahiptir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kumköy Denize Mesafe: 0 m. Side Merkeze Mesafe: 4 km. Havaalanına Mesafe: 65 km. Otogara Mesafe: 5 km.