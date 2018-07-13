KALKAN - Kalamar Koyu Mevkii'nde yer alan tesis şehir merkezine, otogara ve barlar sokağına 2 km uzaklıkta yer almaktadır. Tesiste 1 adet açık havuz ve 1 adet çocuk havuzu bulunmaktadır. Gün boyu güneşin tadını çıkarabilir, Happy Hotel Kalkan'da keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 50 odası mevcuttur. Her odanın balkonu veya terası bulunmaktadır.

Standart Odaları: 2+1 konaklamaya uygundur.

Deluxe Odaları: 2+1 konaklamaya uygundur. Oda içinde küçük bir oturma köşesi vardır. Geniş balkon / teras vardır.

Teras suite odalar standart yatak odası ve geniş bir salondan oluşmaktadır. 4 kişilik konaklamalar icin uygundur. Salonda yatağa dönüşen koltuk vardır. Ilave yatak konulabilmektedir. Çay ve kahve yapma olanağı için mini mutfak bulunur ve genis teras/ balkonu olan odalardır.

Bahçe suite odalar 4 kişilik konaklama için uygundur ve teras suite odalardan farkı bahçe giriş katında olmasıdır.

Genel Özellikler

Tesis 2001 yılında inşa edilmiş olup, 2017 yılında yenilenmiştir.

Tesis 6 ayrı bina (blok) ve bloklar 3 kattan oluşmaktadır.

Odalarda ve genel kullanım alanlarında wi-fi erişimi ücretsizdir.

Her odada minibar mevcuttur ve giriş günü odalarına ücretsiz 2 küçük su konulmaktadır.

Plaja ve şehir merkezine gün içinde 3 kez ücretsiz servis bulunmaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tüm odalarda duşlu (veya yarım küvetli) özel banyo mevcuttur.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kalamar Koyu Denize Mesafe: 300 m. Dalaman Havaalanına Mesafe: 125 km. Şehir Merkezine Mesafe: 1 km. Kaş Şehir Merkezine Mesafe: 27 km. Patara Plajına Mesafe: 17 km. Kaputas Plajına Mesafe: 7 km. Otogara Mesafe: 2 km. Barlar Sokağına Mesafe: 2 km.