Happy Beach Hotel

Otelimiz 2000 yılında inşa edilmiş olup 2018 yılında yenilenmiştir. Otelimizin kendine ait plajı ve bulunuyor

Happy Beach Hotel
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OTELİMİZ 2000 yılında inşa edilmiş olup 2018 yılında yenilenmiştir. Otelimizin kendine ait plajı ve bulunuyor. Plajda snack servisi su ve bira ücretsizdir.Plajda şezlong - şemsiye - minder ücretsizdir.Tesisimiz gece klublerine ve merkeze yakın konumdadır.Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.Tesiste 2 adet misafir asasörü bulunmaktadır.Tesiste Aqua Park mevcuttur.

Deniz ve Havuz Özellikleri
Tesis denize yürüme mesafesindedir (150 metre uzaklıkta), tesise ait plaj bulunmaktadır. (Kum - Çakıl karışık).

Konsept Özellikleri
Tesis her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir.

Sabah Kahvaltısı (07.30 - 10.00 saatleri arasında)
Öğle Yemeği (12.00 - 14.30 saatleri arasında)
Snack Servisi (12.00 - 17.00 saatleri arasında)
Coffe & Break (17.00 - 18.00 saatleri arasında)
Akşam Yemeği (19.00 - 21.00 saatleri arasında)

Barlar (10.00 ve 22.00 saatleri arasında ücretsizdir.)

Oda Özellikleri
Standart Odalarımız havuz ve kara manzaralıdır.
Standart odalarımızda 2 tek kişilik yatak ve bir ranza veya çift kişilik tek yatak ve ranza bulunmaktadır. 
Aile odalarımızda 2 tek kişilik yatak, bir çift kişilik yatak ve ayrıca bir ranza bulunmaktadır.

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