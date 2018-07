GREEN Max Hotel, Kadriye Mahallesi-Üçkum Tepesi Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 25 km, Antalya merkezine 30 km, Belek merkezine 7 km, otogara 12 km uzaklıktadır. 1994 yılında hizmete açılan Green Max Hotel, 2017 - 2018 yılında yenilenme çalışmaları yapılmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Green Max Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel ince kum plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık, 1 adet kapalı (ısıtmalı), relax ve kaydıraklı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, mini club, mini disco,su sporları, dart, jimnastik, havuz oyunları, bilardo ve aerobik hizmetleri bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu spa merkezi, sauna, çamaşırhane, türk hamamı, kuru temizleme ve manikür & pedikür hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan emanet kasa, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 440 odası mevcuttur.

Standart odalar, 22 m² genişliğinde, max. 2+1 veya 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Zeus Oda Tipi : Tek geniş odadır. metre kare olarak standart odaya göre daha büyüktür. Ana bina dışındadır.

Zeus superior odalar, 28 m² genişliğinde, max. 2+1 veya 3 kişilik konaklamaya uygundur. 2+2 konaklamalar tesis onayı dahilinde sıkışıklık kabul edildiğinde uygulanmaktadır.

Aile bungalow odalar, 2 yatak odalı, iki ayrı kapısı mevcuttur. 45 m² genişliğinde, max. 4+1 kişilik konaklamaya uygundur. Aile bungalow odaları 2018 yılında yenilenmiştir.

Engelli odalar, 28 m² genişliğinde, max. 2 kişilik konaklamaya uygundur. 3 adet mevcuttur.

Ekonomik oda, ana binanın 1.katında yer alıp, standart oda tipi ve özellikleriyle aynıdır. 22 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Bu tesiste sınırlı sayıda gidiş - dönüş 59 tl otobüs ulaşım kampanyası bulunmaktadır. Otobüs ulaşım kampanyamızda 3 Yaş ve üstü misafirler için kişi başı 59 TL hizmet bedeli alınacaktır. Minimum 4 gece konaklamalarda geçerlidir. Otobüs ulaşım hizmeti gidiş dönüş şeklinde olacaktır. İstanbul çıkışlı ulaşımlarda geçerlidir. (0-2,99 yaş çocuk misafir ücretsizdir.) Kampanya 28 Mart 2018 itibari ile yapılan rezervasyonları kapsamaktadır.

Tesiste konaklayan misafirler(2018 yaz sezonunda); The Land Of Legends Theme Park'a ücretli olarak giriş yapabilmekte olup, rezervasyon alırken ek hizmetlerden seçim yapmaları gerekmektedir. The Land Of Legends Theme Park'a ulaşımı, misafirler kendi imkanlarıyla sağlayacaklardır.

Tesis 1994 yılında inşa edilmiş olup, 2017 ve 2018 kış döneminde yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Ana binada 244 oda ve 7 katlı, Zeus binası 108 oda ve 3 katlı, Bungalow binası 88 oda ve 2 katlıdır.

Tesisin 3 adet misafir asansörü mevcuttur.

Tesisin ücretsiz, açık otopark hizmeti bulunmaktadır.

Minibar: Meyve suyu ve su ücretsiz konulmaktadır.

İnternet hizmeti yalnızca lobby`de wireless olarak ücretsiz verilmektedir.

Belek 1 Toplantı salon özellikleri ; 550 m² genişliğinde olup, 3,5 m yüksekliğindedir. Sınıf düzeninde 350 kişi, sinema düzeninde 400 kişi kapasitelidir.

Belek 2 Toplantı salon özellikleri ; 250 m² genişliğinde olup, 3,5 m yüksekliğindedir. Sınıf düzeninde 170 kişi, sinema düzeninde 200 kişi kapasitelidir.

Hermes Toplantı salon özellikleri; 170 m² genişliğinde olup, 8 m. yüksekliğindedir. Sınıf düzeninde 90 kişi, sinema düzeninde 120 kişi kapasitelidir.

Zeus Toplantı salon özellikleri; 600 m² genişliğinde olup, 3,20 m yüksekliğindedir. Sınıf düzeninde 400 kişi, sinema düzeninde 500 kişi kapasitelidir.

Tesis evcil Hayvan kabul edilmemektedir.

Tesisin havuzlarına haşema ile girilebilmektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Üç Kum Tepesi

Denize Mesafe: 0 m.

Havaalanına Mesafe: 25 km.

Antalya Merkezine Mesafe: 30 km.

Belek Merkezine Mesafe: 7 km.

Otogara Mesafe: 12 km.