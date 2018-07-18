GRAND Ring Hotel, Antalya, Kemer-Beldibi Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 45 km, Antalya merkezine 35 km, Kemer merkezine 10 km, otogara 40 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı ve bebek sandalyesi seçenekleri bulunmaktadır. Tesis 2006 yılında inşa edilmiş olup ,2018 yılında tüm odalar yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Grand Ring Hotel denize sıfırdır fakat deniz ile tesis arasında yol bulunmaktadır. Denize tünel ile geçilmektedir. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık, 1 adet kapalı, 1 adet açık çocuk ve 1 adet kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, dalış okulu, rüzgar sörfü, deniz bisikleti, jet-ski, paraşüt, su topu, kano faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, bilardo, atari, boccia, langırt, beach voleybol, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon, amfitiyatro, sinema hizmetleri bulunmaktadır. Grand Ring Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, jakuzi, masaj, jimnastik, sauna, buhar banyosu, manikür&pedikür, spa, cilt bakımı, step, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin araç kiralama, doktor, butik, transfer hizmeti ve hediyelik eşya hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, küvet, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 299 oda ana binada ve 27 oda ek bina da olmak üzere 326 odası bulunmaktadır.

Sea View Romantik Room; 18 m2 olup, 1 pax veya 2 pax konaklama kapasitesine sahiptir. Tamamı direkt deniz manzaralı odalar, Çiftlere özel dizayn edilmiş oda dekorasyonu, Odalarda Çay-Kahve Seti, Zengin minibar konsepti (Kola, Fanta, Sprite, Bira, şarap, Su,soda), Bornoz ve terlik servisi.

Sea View Romantik Room Balayı Konsepti; Tamamı direkt deniz manzaralı odalar, Meyve sepeti ve şarap servisi, Balayı Çiftlere özel nevresim takımları ve oda süslemesi, Odaya kahvaltı (istenilen bir gün), Odalarda Çay-Kahve Seti, Zengin minibar konsepti (Kola, Fanta, Sprite, Bira, şarap, Su,soda), Bornoz ve terlik servisi, spa merkezinde %25 indirim, müsaitlik durumuna göre erken giriş - geç çıkış imkanı

Ek bina ana binadan 200 mt uzakta olup denize daha yakındır. Bu odalarda maximum 2 kişi konaklama yapabilir. Odalar 20 m2 dir. Ek binada konaklayan misafirler tesis hizmetlerini ana binadan alacaktır.

Large odalar, min. 1 kişiden max. 2+2 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip olup, oda genişliği 38 m² `dir. Odalarımızın tamamı balkonlu ve deniz manzaralıdır.

Standart odalar, Min. 1 kişiden max. 3+1 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip olup, oda genişliği 28 m² `dir. Odalarımızın tamamı balkonludur.Kara ve deniz manzaralıdır.

Engelli odası, tesisin 1. katında bulunmaktadır. Oda genişliği 30 m² genişliğindedir. Bahçe ve dağ manzaralı odalardır. Tesiste 3 adet Engelli odası mevcuttur.

Standart odada (ranzalı odalar kullanılmaktadır.)

Genel Özellikler

27.04.2018-01.05.2018(dahil) konaklamalar için; Kara Manzaralı Standart Oda olarak alınan konaklamalar, Deniz Manzaralı Standart Odaya upgrade edilecektir. * Tesis 2006 yılında inşa edilmiş olup ,2018 yılında tüm odalar yenilenmiştir.

Tesiste 3 adet misafir asansörü mevcuttur.

Yaz döneminde Pazar günleri hariç tüm gün soft animasyon hizmeti verilmektedir ve çocuk menüsü hizmeti bulunmaktadır.

Wi-fi lobby,odalar,genel alanlar ve sahilde kablosuz internet (wi-fi) ücretsizdir.

Minibara sadece giriş günü su konulmaktadır. Talep üzerine ücretli olarak doldurulmaktadır.

Tesis evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Toplantı salonları, 300 m² lik ana toplantı salonu tiyatro düzeninde max. 300 kişilik kapasitelidir.

misafirler havuza haşema ile giriş yapabilirler.