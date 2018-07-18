GRAND Haber Hotel, Antalya, Kemer Merkez`de bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 60 km, şehir merkezine 45 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Grand Haber Hotel denize 100 m mesafededir. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, açık çocuk ve kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bilardo, tenis, masa tenisi, dart, futbol, basketbol, voleybol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, disco ve amfi tiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Grand Haber Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için kids club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, sauna, Türk hamamı, cilt bakımı, güzellik salonu, masaj, kese&köpük hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, ön büro, butik, market, araç kiralama, fotoğrafçı, uyandırma servisi, hediyelik eşya, çamaşırhane ve doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan emanet kasa, internet, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 325 odası mevcuttur.

Tesiste toplam 229 adet standart odalar (kara ve deniz manzaralı) olup, max 2 +1 konaklama yapılabilmektedir. Oda ölçüsü 26 m² dir. Bu odalarda 1 adet french bed ve 1 adet sofa veya ekstra bed (çocuk için) bulunmaktadır.Standart odalarda, sıkışıklık yazısı alınması dahilinde 2+2 (11,99 +5,99) konaklama yapılabilir. Kara ve deniz manzaralı standart odaları max. 2+1 için uygundur. 2+2 konaklamalar tesis onayı dahilinde sıkışıklık kabul edildiğinde verilebilir.

Standart aile oda; Tesiste toplam 78 adet standart aile odası olup, max 2+2 veya 3+1 konaklama yapılabilmektedir. Standart aile odaları tek odalıdır. Oda ölçüsü 28 m² genişliğinde, ara kapı bulunmamaktadır. Bu odalar da bir adet french bed, bir adet Twin bed ve sofa veya ekstra bed bulunmaktadır.

Aile odalar; tesiste toplam 8 adet aile odası mevcuttur. Ara kapılı 2 yatak odası ve çift girişli tek banyodan oluşmaktadır. Oda ölçüsü 49 m² olup, 2 adet yatak odası bulunmaktadır.

Geniş standart odalar; 28 m² genişliğindedir. 2+2 veya 3+1 konaklamaya uygundur.

Tesisin engelli odaları 3 adet mevcuttur. Tesiste toplam 3 adet Özürlü odası mevcuttur. İki yatak odası geniş duşlu banyodan oluşmaktadır. Max. 2+1 konaklama yapılabilmektedir. Oda ölçüsü 33 m² olup iki ayrı yatak odası mevcuttur. Odalar arası paravanlıdır.

Genel Özellikler

Tesis 2004 yılında hizmete açılmıştır.

Tesis dört katlı ve ana binadan oluşmaktadır.

Minibar'da 2 adet 0,5 lt su, 2 soda ve 2 meyve suyu ücretsiz günlük doldurulmaktadır.

Tesisin Toplantı Salonu ; Ana Bina Zemin Kat Katta Bulunmakta , Salon Tipi Çok Amaçlı , Alan : 330m2 , En-Boy : 30,20m*12,00m , Yükseklik : 3,5m , Tiyatro Düzeni : 350 kişi ,Sınıf Düzeni : 200 kişi ,U Düzeni : 100 kişi ,Kokteyl : 450 kişi ,Banket : 200 kişiliktir.Teknik olanakları, Sahne, Kürsü, Masa Mikrofonu, Kablolu-Kablosuz Mikrofon, Müzik Yayını, Simultane Çeviri Sistemi, Dia Projeksiyon, Ses Kayıt Sistemi, Video Kayıt ve Yayın Sistemi, Motorlu Projeksiyon Perdesi, Barkovizyon, Tepegöz, Işıklandırma Sistemi, Flip-Chart mevcuttur.

Haftanın 6 günü hizmet veren A la carte restaurantlar, 7 gece konaklayan misafirler için 1 defalık (1 mutfak) ücretsiz kullanım hakkına sahiptir. Birden fazla A la carte kullanımı için A la carte rezervasyonu müsaitlik durumuna göre yapılacak olup kişi başı ücretlidir.

Sauna, türk hamamı, fitness 09:00 ile 20:00 saatleri arasında) hizmet vermektedir.

Tesiste haşema ile denize girilebilir, havuza girilmemektedir.

Mini Club: 04-07 yaş arası özel programlar (10.00-12.00 / 14.30-17.00) Kış sezonunda hizmet vermemektedir.

Junior Club: 08-12 yaş arası özel programlar (10.00-12.00/14.30-17.00) saatleri arasındadır.

Teenage Club: 13-17 yaş arası özel programlar (10.00-12.00/14.30-17.00) saatleri arasındadır.

İnternet (wireless) hizmeti lobby ücretsizdir. Genel alanlarda ve Odalarda ücretlidir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Türk Gecesi (İki haftada bir kez), Gala Gecesi (İki haftada bir kez), Canlı Müzik (Haftada bir kez) yapılmaktadır. Tesiste sunulan akşam eğlenceleri misafir sayısına bağlı olarak yapılmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kemer Merkez

Denize Mesafe: 100 m.

Havaalanına Mesafe: 60 km.

Antalya Merkezine Mesafe: 45 km.

Antalya Otogarına Mesafe: 45 km.