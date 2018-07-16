Elixir Hotel Kalkan

ÖZEL tasarım bir butik otel olan Elixir , Kalkan ve Kalamar Koylarının arasında , her iki tarafa da yürüme mesafesinde lokasyona sahiptir. Farklı tasarım havuzu ve havuz köşkleriyle tatilinize keyif katar. Dalaman Havalimanı'ndan dileyen misafirlerimize özel araçla transfer organize edilir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Kalkan'da birbirinden güzel ve farklı özel plajlar, halk plajı ve arabayla 5-10 dakika mesafede gidilebilecek kumsal plajlar mevcuttur. Otelde bir baştan bir başa keyifle yüzeceğiniz , etrafı ağaçlarla çevrili özel tasarım bir havuz, havuz jakuzi ve huzurla dinlenmek için su köşkleri mevcuttur.

Konsept Özellikleri

24 Odalı , 1 ana 1 ek binadan oluşan , özel ahşap kullanılarak dekore edilmiş , her yaşa ve zevke hitap edecek bir butik otel konseptine sahiptir.

Tesis Aktiviteleri

İçinde Bilardo ve tv olan Elixir Spor Bar & Cafe , otel müşterilerine ve diğer misafirlere de hizmet vermektedir.

Otel Hizmetleri

Türk Hamam'ı , Cilt Bakımı ve Masaj özelliklerine sahip, otelin bünyesinde Spa & Wellness bulunmaktadır. Araba ile gelen misafirlerimiz için ücretsiz, uygun park alanları mevcuttur. Otel misafirlerimiz için havuzda kullanılmak üzere ücretsiz plaj havlusu hizmetimiz mevcuttur.

Oda Özellikleri

Odalarımız : Aile odası, Superior , Superior suite, Deluxe , Master Deluxe olmak üzere 5 farklı kategoridedir.

Aile odası : 1 çift kişilik ve 2 tekli çekyattan oluşmakta olup , 2 çocuklu aileler için idealdir. Arada açılır kapanır ahşap paravan ve her iki bölümde ayrı düz ekran tv mevcuttur.

Superior oda : 2 tekli veya 1 çift kişilik yataktan oluşmaktadır, ek yatak konması uygun değildir. Müsaitliğe göre kısmi deniz manzarası ve havuz manzarasına sahiptir.

Superior Suite : 1 çift kişilik yatak ve ayrı oturma alana sahip ferah büyük bir odadır.

Deluxe oda : 2 tekli veya 1 çift kişilik yataktan oluşmaktadır, ek yatak istek üzerine konabilir. Oda ferah ve büyüktür. Özel balkonunda jakuzi mevcuttur. Müsaitliğe göre havuz manzarasına sahiptir.

Master Deluxe oda : Deniz manzaralı olup ,1 çift kişilik yataktan oluşmaktadır, ek yatak konması uygun değildir. Özel terasında güneşlenme ayrıcalığı, jakuzi ve dış duşa sahiptir. Balayı çiftleri için idealdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Dalaman'dan ücretli hava alanı özel transfer ayarlanabilir.

Oda Özellikleri

Tesisin 24 odası mevcuttur.

Superior Odaları: 25 m² genişliğindedir. Max. 2 kişilik konaklamaya uygundur.

Superior Suit Odaları: 48 m² genişliğindedir. Max. 2 kişilik konaklamaya uygundur. 1 Cıft Kısılık 2 Tek Kısılık Acılır Kanepe Vardır , 14 Yaşa Kadar 2 Çocuk İçin Uygun,Arada Acılır Kapanır Ahsap Bolme Yatak Ve Kanepeleri Ayırmakta Olup, Daha Geniş Bir Superior Oda İsteyen Bir Çift İçin Ayrı Oturma Alanı Olarak Kullanılmaktadır. Her Ikı Taraf Icın Ayrı Duz Ekran Tv Vardır.

Deluxe Odaları: 44 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur. Deluxe Odaya Ücretli Ek Yatak Konabilir , 3 Tek Kişilik Veya 1 Çift Kişilik Ve 1 Tek Kişinin Konaklama Mümkündür.

Master Odaları: 45 m² genişliğindedir. Max. 2 kişilik konaklamaya uygundur.Master Deluxe Oda : Kendi Özel Terası , Serinlemek İçin Dışarda Jakuzisi Ve Duşu Olan Özel Odalardır.

Aile Odaları: 48 m² genişliğindedir. Max. 4 kişilik, 2 yetişkin + 2 çocuk konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 2006 yılında hizmete açılmış olup 2014 yılında yenilenmiştir.

Tesiste ana bina ve ek bina olmak üzere iki bina mevcuttur. Ana binada 19 oda, ek binada 5 oda mevcuttur.

Tesisin açık alanlarında ve odalarında wi-fi internet erişimi ücretsizdir.

Minibarlar odalarda mevcut olup, ücretlidir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kalamar Koyu Otogara Mesafe: 1 km. Havaalanına Mesafe: 125 km. Şehir Merkezine Mesafe: 1 km.