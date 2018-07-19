DRİTA Resort&Spa Hotel, Antalya, Alanya-Kargıcak Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 140 km, Gazipaşa havaalanına 25 km, şehir merkezine 16 km, barlar sokağına 16 km, otogara 14 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Drita Resort&Spa Hotel denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin 1 adet açık, 1 adet kapalı ve 1 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, masa tenisi, dart gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste canlı müzik, soft animasyon, Türk gecesi ve plaj partisi hizmetleri bulunmaktadır. Drita Resort&Spa Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk animasyonu, mini disco ve kids club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, sauna, masaj, spa, buhar odası, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, market, uyandırma servisi, çamaşırhane, ön büro, doktor, fotoğrafçı ve hediyelik eşya hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, mini bar, duman dedektörü, saç kurutma makinesi, split klima, emanet kasa, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 199 odası mevcuttur. Std. odalar 22 m² genişliğindedir.Kara ve deniz manzaralı odalardır.

Aile odaları; 32 m² genişliğindedir.

Connection Oda; 40 m² genişliğindedir. 1 çift kişilik 2 tek kişilik yatak oda kapasitesindedir.

Havuza haşema ile girilebilir.

Tesiste 2 adet engelli odası bulunmaktadır.

Genel Özellikleri

Tesis 1996 yılında inşa edilmiş olup, 2011 yılında restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Tesiste 2018 sezonu için açık havuz, hamam ve otelin bazı kısımlarında hijyen çalışmaları yapılmaktadır.

Tesis 6 kattan oluşmaktadır.

Kış döneminde plaj (sahil) kapalıdır.

Türk gecesi haftada bir gün (Türk halk oyunları, genisletilmis büfe) yapılmaktadır.

Türk hamamı ve Fin saunası belirli saatlerde ücretsizdir.

Tesiste 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Wifi odalarda ve lobby'de ücretsizdir.

Tesis havuzlarına haşema ile girilmemektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesiste toplantı salonu olarak, köşk a la carte restaurant kullanılmaktadır.

Kış Konsept Detayları; Kış döneminde sadece kule restaurant açık olup, animasyon ekibi, aktivite hizmetleri ve su sporları gibi hizmetleri bulunmamaktadır.

Deniz ile tesis arasında kara yolu mevcuttur.

Minibara ücretsiz 2 şişe su konulmaktadır. Talep edilmesi halinde oda içindeki minibar alkollü ve alkolsüz içecek çeşitleri ile doldurulabilir. Bu ürünler ek ücrete tabidir.

Eğlence Programı; Çocuk diskosu 21:00 ile 21:30, gece programı 21:30 ile 23:30, çocuk kulübü 10:00 ile 18:00 saatleri arasındadır.

Gün içinde yarışmalar; havalı tüfek, sahil voleybolu, dart, takım yarışması, tavla, okey, kağıt oyunları sunulur.

Alakart restoran hizmetleri iki değişik noktada: Kule Restaurant; ve otel sahilinde sunulmaktadır. Doluluk oranına göre alakart restoranımız haftada bir günden az olmamak üzere hizmet verir. Konaklayan her misafirimiz konakladıkları her hafta için bir kere ücretsiz alakart restoran kullanım hakkına sahiptirler.

Yüksek hızlı internet ücretlidir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kargıcak

Denize Mesafe: 0 m.

Otogara Mesafe: 14 km.

Antalya Havaalanına Mesafe: 140 km.

Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 25 km.

Barlar Sokağına Mesafe: 16 km.

Şehir Merkezine Mesafe: 16 km.