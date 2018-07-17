DREAM World Hill, Antalya, Side-Kumköy Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 60 km, Side merkezine 5 km, Manavgat merkezine 11 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Dream World Hill denize 350 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, relax ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste canlı müzik ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Dream World Hill, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu buhar banyosu, Türk hamamı, fitness, sauna, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, ön büro ve shuttle servis hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan duman dedektörü, emanet kasa, kartlı kapı sistemi, TV, merkezi klima, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 300 odası mevcuttur.

Standart Oda; 240 odanın 3 odası engelli misafirlerin kullanımı için dizayn edilmiştir. Yaklaşık 30m². Bu odalar 2 yatak odalı tek banyodan oluşmaktadır. Ayrıca tüm odaların zemini laminat olarak dizayn edilmiştir.

Aile Odası; 60 adet, Yaklaşık 50m².

Tesisin 2 Adet engelli odası bulunmaktadır.

Genel Özellikleri

Tesis 2016 yılında inşa edilmiş olup, 2017 yılında hizmete açılmıştır.

Tesiste 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Tüm resepsiyon hizmetleri ana binada verilmektedir.

Tesisin Toplantı Salonu Mevcut Olup ; toplantı, seminer, konferans, incentive ve diğer farklı organizasyonlarınız için tam kaliteli hizmet sağlamaktadır.

Ücretsiz internet erişimi tesisin bazı bölgelerinde sunulmaktadır.

Haşema ile havuzlara girilebilmektedir.

Otopark sınırlı araç kapasiteli olup, ücretsizdir.

Minibara su ve soda konulmaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Dondurma hizmeti belirli saatlerde mevcut olup ücretsizdir.

Plaj ve havuz kıyafetleri ile akşam yemeklerine gelinmemesi rica olunur. Baylar için pantolon gereklidir.

Dream Family Club için Resepsiyon hizmeti Dream World Hill den verilir.

Dream Family Club için Amfi tiyatro animasyon gösterileri ve bazı animasyon aktiviteleri Dream World Hill den verilir.

Dream World Hill için Aqua Park hizmetimiz Dream Family Club içerisindedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kumköy

Denize Mesafe: 350 m.

Havaalanına Mesafe: 60 km.

Side Merkezine Medafe: 5 km.

Manavgat Merkezine Mesafe: 11 km.

Otogara Mesafe: 12 km.