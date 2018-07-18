Dream World Aqua

CLUB Boran Mare Beach, Antalya, Kemer-Göynük Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 45 km, Kemer merkezine 7 km, Göynük merkezine 500 m uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Club Boran Mare Beach denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, kano, su kayağı faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca basketbol, masa tenisi, beach voleybol, bilardo, dart, tenis gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Club Boran Mare Beach, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu fitness, Türk hamamı, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, küvet, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 214 odası mevcuttur.

Standart odalar 2+1 konaklamaya müsaittir. Std. odalar 20 m² genişliğindedir.Max. 2+1 kişilik konaklamaya uygundur.

Family Odalar 4+2 konalamaya müsaittir. Family odalar 40 m² genişliğindedir. Max. 4+2 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli odalar 1 adet olup 40 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1994 yılında inşa edilmiş olup, 2016 yılında yenilenmiştir.

Bina & Kat Sayısı: 22 adet, 2 katlı ve 1 adet 3 katlıdır.

Minibara sadece su konulmaktadır. Ücretli olarak doldurulmamaktadır.

Wi-fi ; Odalar ve tüm alanlarda mevcut olup, ücretli ve ücretsiz seçenekleri bulunmaktadır

Restaurantlar; Dış mekan 400 kişilik, İç mekan 250 kişilik kapasitededir.

Haşema ile havuza giriş yapılmamaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Denize Mesafe: 0 m.

Havaalanına Mesafe: 45 km.

Göynük Merkezine Mesafe: 500 m.

Kemer Merkezine Mesafe: 7 km.

Otogara Mesafe: 35 km.