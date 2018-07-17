DREAM Family Club, Antalya, Side-Kumköy Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 60 km, Side merkezine 5 km, Manavgat merkezine 11 km, otogara 15 km uzaklıktadır. 2011 yılında hizmete açılan Dream Family Club, 2016 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Dream Family Club denize 350 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu cilt bakımı, sauna, masaj, güzellik salonu, Türk hamamı, buhar banyosu, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin shuttle servis, oda servisi, çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan duş, emanet kasa, TV, merkezi klima, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 200 adet odası bulunmaktadır.

Standart Oda; 80 adet, Yaklaşık 25 ile 35m² arasındadır.

Family Oda; 120 Adet, Yaklaşık 40 m² dir. Bir adet yatak odasından ve bir adet oturma odasından oluşmaktadır. Oturma odasında bir adet yatak ve bir adet sofa mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2016 yılında renovasyon (yenileme) yapılmıştır.

Tesisin bazı alanlarında ücretsiz internet (wi-fi) hizmeti bulunmaktadır.

Minibarda sadece su ve soda ücretsizdir.

Dondurma belirli saatlerde mevcut olup ücretsizdir.

Tesisin havuzuna haşema ile girilmektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Plaj ve havuz kıyafetleri ile akşam yemeklerine gelinmemesi rica olunur. Baylar için pantolon gereklidir.

Dream Family Club için Resepsiyon hizmeti Dream World Hill den verilir.

Dream Family Club için Amfi tiyatro animasyon gösterileri ve bazı animasyon aktiviteleri Dream World Hill den verilir.

Dream World Hill için Aqua Park hizmeti Dream Family Club içerisindedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kumköy

Denize Mesafe: 350 m.

Havaalanına Mesafe: 60 km.

Side Merkezine Mesafe: 5 km.

Manavgat Merkezine Mesafe: 11 km.

Manavgat Otogarına Mesafe: 15 km.