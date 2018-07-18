DOSİNİA Luxury Resort, Antalya, Kemer-Beldibi Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 45 km, şehir merkezine 35 km, Kemer merkezine 10 km, Antalya otogara 35 km, Kemer otogara 10 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı ve bebek arabası seçenekleri bulunmaktadır. Dosinia Luxury Resort 2017 yılında açılmıştır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Dosinia Luxury Resort denize sıfır olup plaj ile tesis arasında yol vardır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, kaydıraklı, kapalı çocuk ve açık çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin jet-ski, paraşüt, banana, deniz bisikleti, kano, ringo, su topu faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, dart, masa tenisi, boccia, okçuluk gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon, amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Dosinia Luxury Resort, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club, çocuk animasyonu, mini disco ve çocuk oyun alanı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, kese&köpük, sauna, fitness, cilt bakımı, spa, step, jimnastik, masaj, buhar banyosu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin butik, alışveriş merkezi, kuru temizleme, fotoğrafçı, market, araç kiralama ve doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan çay-kahve seti, duşakabin, emanet kasa, internet, TV, mini bar, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 223 adet odası bulunmaktadır. 191 standart oda,26 family oda,2 adet engelli oasıve 4 adet love süite odadan oluşmaktadır.

Standart Odalar; Min. 1 kişi den max. 2+1 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip olup, oda genişliği 22 m² `dir. Tüm odalarımızda Banyo (Duşakabin-DUŞ), WC, telefon, kasa(ücretsiz) , Minibar, Uydu yayını, TV, Saç kurutma makinesi, VRV Klima sistemi mevcuttur. Odalarımızın tamamı balkonludur.Kara veya yandan deniz manzaralıdır. 2+1 kişilik odalarda 0-2,99 yaş arası çocuklar için çocuk yatağı ilave edilir.

Engelli Odalar; Uluslararası Standartlara uygun olarak dizayn edilmiştir. Tesisimizin 1. katında bulunmaktadır. Oda genişlikleri 22 m²'dir. Özel Banyo, WC, telefon, kasa(ücretsiz), Minibar, Uydu yayını, TV, Saç kurutma makinesi ve, VRV Klima sistemi mevcuttur.Bahçe veya dağ manzaralıdır

Family Odalar; Min. 1 kişi den max. 4 veya 3+2 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip olup, oda genişliği 44 m² `dir. Tüm odalarımızda Banyo (Duşakabin-DUŞ), WC, telefon, kasa(ücretsiz) , Minibar, Uydu yayını, TV, Saç kurutma makinesi, , VRV Klima sistemimevcuttur. Odalarımızın tamamı balkonludur. Dağ veya Deniz Manzaralıdır.

Tüm standart odalarda ve Family(Aile odası) odalarında Banyoda Küvet bulunmamaktadır. Duş mevcuttur.

Love Suit; 22 m² genişliğinde, Odada özel C/IN, Bornoz, terlik ve özel buklet malzemesi Turn Down Servisi Çiçek buketi, Zengin minibar set-up, Zengin meyve sepeti, çerez, çikolata, cookies ve lokum, Kettle, çay & kahve seti ve espresso makinası, Terasta Özel jakuzi, Ücretsiz wi-fi mevcuttur. Odalar deniz manzaralıdır.

B Blok Suit; Sahil kenarındaki odalardır. 50 m² genişliğinde olup, tek büyük odadan oluşmaktadır. Max. 2+2 konaklamaya uygundur. Çocuklar için odadaki koltuklar yatak olarak kullanılmaktadır.

Love suit oda rezervasyonu yaptıran balayı çiftleri için Özel alanda kişilere özel ağaç fidan dikimi hizmet vardır.

Genel Özellikler

Tesis 2017 yılında hizmete açılmıştır.

Tesis 5 kattan ve 2 asansörden oluşmaktadır.

09:00-18:00 saatleri arasında Hemşire ve Doktor misafirlerin hizmetindedir.

Otel Misafirleri; bir haftalık konaklama şartı ile bir defa ücretsiz olarak 1 A La Carte Restaurant hizmeti alabilmektedir. Bunun için rezervasyon yapılması gerekmektedir. İki ve üzeri kullanım talepleri olursa ücretlidir. 7 yaş altı çocuk misafirler kabul edilmemektedir.

Lobi alanında, odalar , genel alanlarda kablosuz internet (wireless) ücretsizdir.

Minibar; Giriş günü soft içecekler ile doldurulur, takip eden günlerde su takviyesi yapılır.

Havuza haşema ile giriş yapılamamaktadır.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Beldibi

Denize Mesafe: 0 m.

Kemer Merkezine Mesafe: 10 km.

Antalya Şehir Merkezine Mesafe: 35 km.

Antalya Havaalanına Mesafe: 45 km.

Kemer Otogarına Mesafe: 10 km.

Antalya Otogarına Mesafe: 35 km.