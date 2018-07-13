BALAYI paketinden yararlanmak isteyen çiftlerin, evlilik tarihinden itibaren 90 gün içinde yapacakları konaklamalar için check-in sırasında evlilik cüzdanlarını göstermeleri gerekiyor.Doria Hotel Yacht Club Kaş odalarına giriş, saat 14.00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12.00'dir. Tesise evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlı.Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2+2 veya 3+1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.Oda Kahvaltı konaklamalar çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.Konaklama yapılacak odanın, aile odası, süit oda gibi özel tip odalar olması halinde, konaklama yapacak misafirlerden herhangi birinin otelden erken ayrılması halinde ücret iadesi yapılmıyor.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kaş Denize Mesafe: 0 m. Şehir Merkezine Mesafe: 1 km.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 11:15