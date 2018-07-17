DİAMOND Premium Hotel&Spa, Antalya, Side-Titreyengöl bölgesinde bulunmaktadır. Tesis, Antalya Havalimanı`na 70 km, Side merkezine 7 km, Manavgat merkezine 4 km, otogara 5 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Diamond Premium Hotel&Spa denize 250 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıl plajı bulunmaktadır. Tesisin 3 adet açık, 1 adet kapalı, 1 adet açık çocuk ve 1 adet kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte ve açık restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, havuz oyunları, bilardo, beach voleybol, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon aktiviteleri bulunmaktadır. Diamond Premium Hotel&Spa, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyeti de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu masaj, berber&kuaför, aerobik, masaj, Türk hamamı, jakuzi, vücut bakımı, zumba, buhar banyosu, sauna, fitness, su jimnastiği, cilt bakımı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, derici, doktor, kuru temizleme, araç kiralama, faks, kuyumcu, çamaşırhane, butik, market, bebek arabası ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, saç kurutma makinesi, split klima, emanet kasa, telefon, mini bar konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 496 odası mevcuttur.

Tesisin Family A odaları çift banyolu, Family B odaları tek banyoludur.

Standart Oda; 28-30 m², Family Oda A-B 55 m² , Junior Suit 56 m²'dir.

Havuz Manzaralı Standart Odaları: 28 m² genişliğindedir. Yandan Deniz Manzaralı Standart Oda: 28 m² genişliğindedir.

Tesisin junior suit odalarına 3 yetişkin yada 3 yetişkin 1 çocuk şeklindeki konaklamaları tesis onayı ile yapılmaktadır.

4 adet engelli odası bulunmaktadır.

Genel Özellikler

Tesis 2015 yılında inşa edilmiştir her yıl yenilemeler yapılmıştır.

Tesis 7 kat ve 5 asansörden oluşmaktadır.

Minibar her gün soft içecekler, su ve soda ile doldurulur.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Wifi ortak alan ve lobide ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Haşema ile havuza giriş yapılabilir.

Tesiste bulunan, Ana Restoran 800 iç mekan (klimalı), 400 dış mekan olmak üzere toplam 1200 kişi kapasitelidir.

Tesisin Toplantı salonları 3 adettir. 500-200-150 m² genişliğindedirler. TV ve video gösterimi, projeksiyon, slayt makinesi ve teknik donanımlar mevcut olup, ücretlidir.

4-12 yaş (Mini Club; Aktivite Odası, Mini Disco, Oyun Bahçesi, El sanatları aktiviteleri, yarışmalar düzenlenmiş olup, herşey dahil konsepti ile 01 Nisan-31 Ekim tarihleri arası hizmet vermektedir.

Tesiste haftanın 6 günü farklı gündüz ve gece aktiviteler, canlı müzik performansı, amfi tiyatro, şov sonrası eğlenceler ve night club mevcuttur.

Konum Özellikleri

Mevkii: Titreyen Göl

Denize Mesafe: 250 m.

Antalya Havaalanına Mesafe: 70 km.

Manavgat Merkezine Mesafe: 4 km.

Side Merkezine Mesafe: 7 km.

Otogara Mesafe: 5 km.