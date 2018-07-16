DENİZ Feneri Lighthouse deniz kıyısında Çukurbağ yarımadası'nın en iyi konumunda yer alan lüks bir butik oteldir.Standart odalardan özel havuzlu villalara kadar 30 odasıyla altı 6 ayrı oda kategorisinde sizlere seçimler sunan tesis, biraz daha fazla konfor arayan misafirlerini beklemektedir. Deniz Feneri Lighthouse otelin o kadar cömertçe büyük bir havuzu olsada tesisin en gözde özelliği kendine has mavisi olan deniz kıyısında geniş bir sahil bölümüne sahip olmasıdır. 120 metrenin üzerinde farklı yüksekliklerde bulunan doğal kayaların arasındaki şezlonglarda gününüzün bitmemesini dileyeceksiniz. Çok iyi konumlanmış ve dizayn edilmiş odaların yanı sıra Deniz Feneri Lighthouse yüksek kalitede Türk ve Akdeniz mutfağı sunan iki adet restaurantı barındırmaktadır. Sezonluk sebze ve taze yeşillikler den hazırlanan bir salata ile acılı sarımsaklı karides veya taş fırında hazırlanmış pide, pizzanızı tadımlarken yatları ve karetta karettaların geçişini izleyebilirsiniz. Şanslıysanız yunusları da görmeniz kaçınılmaz. Akşam yemeklerini şık Lighthouse Terrace Restaurantımızda güneşte kurutulmuş ahtapotumuzun, kendi mürekkebin de pişen bebek kalamarın veya lokum yumuşaklığındaki ağızda eriyen tandırımızın tadına bakarak tecrübe edebilirsiniz. Rahatlatıcı gününüzü tamamlamak ve tekrar enerji depolamak için Spa ve Hamam hizmetlerimizi mutlaka denemelisiniz.Kaş'ın sokaklarını ve güzel atmosferini keşfedebilmeniz için otelimizden şehir merkezine ücretsiz servisimiz mevcuttur.

Lighthouse villalarımız Kaş'ta Çukurbağ Yarımadası içerisinde, otelimize 20 dk yürüme mesafesinde muhteşem bir manzaraya karşı konumlanan özel havuzlu villalarımızdır. Villalarımızda, misafirlerimizin rahat bir şekilde denize girebilmeleri için platform şeklinde plajı bulunmaktadır. Buraya ulaşabilmeniz için merdivenleri kullanmanız gerekmektedir, bundan dolayı çocuklu misafirlerin ve yürüme zorluğu bulunan misafirlerimizin dikkat etmeleri gerekmektedir.

Villalarımızın giriş katında salon ve mutfak bulunmaktadır. Zemin katta iki adet yatak odası bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinde çift kişiik yatak, diğer yatak odasında ise iki adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Zemin katta bulunan odalardan havuz terasına ulaşibilirsiniz. Villalarımızın ikinci katı asma kat olarak tasarlanmıştır ve burada master yatak odası bulunmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Çukuğbağ Yarımadası Kaş Denize Mesafe: 5 m Otogara Mesafe: 5 km Havaalanına Mesafe: 160 km Barlar Sokağına Mesafe: 5 km Şehir Merkezine Mesafe: 5 km