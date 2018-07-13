ANTALYA'NIN kalbi olan eski kentin tarihi dokusu içinde, ünlü tatil beldesinin en güzel körfezinden ve plajından yürüyerek birkaç dakikalık mesafededir.

Hadrian kapısına 100 metre mesafededir.

Delight Deluxe Boutique Hotel, tarihi bir konakta yerleştirilmiş olup, bahçesi, yüzme havuzu ve bar-restoranın olduğu kapalı bir alana sahiptir.

Taştan örgü duvarlar yüksek tavanlar, geniş salonların çağdaş konfor ile kombine edilmesi, hiçbir zaman modası geçmeyecek egzotik bir kalede yaşama hissi vermektedir.

Görsel atmosferin yanı sıra butik otelin odalarında ki teknik donanımlar, oldukça yüksek güvenliğe sahiptir.

Konum itibariyle Antalya'nın kalbinde yer alan Eski Kale Meydanında yer alan otelimiz, yabancı gözlerden uzak, antik şehrin duvarlarına ve bahçelerine bakan muazzam manzaralı kum plajı, yat marinası ve yürüyüş sokağıyla iç içe olan şehrin en güzel körfezine, birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin açık havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Havuz alanında plaj havlusu ücretsizdir.

Tesise en yakın özel plaj tarihi Mermerli Plajıdır.Yürüme mesafesindedir.Tarihi mermerli plajı ekstra ücretlidir.

Konsept Özellikleri

Oda kahvaltı ya da sadece oda konseptlerinde hizmet vermekteyiz.

Oda Kahvaltı Konsepti;

Kahvaltı (09:00-11:00 saatleri arasındadır.)

Kahvaltı süresince çay,kahve ve su ücretsizdir.

Sadece Oda Konsepti;

Oda dışındaki tüm hizmetler ücretlidir.

Otel Hizmetleri

Tesisin ekstra ücretli kuru temizleme ve oda servisi hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Tüm odalarımız yüksek tavanlı ve renklendirme her oda için ayrı olarak tasarlanmış hem de değerli ahşaptan üretilen özel tasarım mobilyalarla dizayn edilmiştir.Bütün banyolar, el yapımı seramikle döşenmiştir. Odalarda hem lavabonun üzerinde aynalar hem de boy aynası bulunmaktadır.

Standart odalar yaklaşık 19 m² büyüklükte olup, sokak, şehir, bahçe veya havuz manzaralıdır. Standart odalarda bulunan 1 yatak odası (french-çift kişilik yatak), 1 duşlu banyo, wc, ahşap veya halı zemin, terlik, emanet kasası, wireless internet, LCD TV, mini bar, çay seti, saç kurutma makinesi, merkezi klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Deluxe odalar yaklaşık 25 m² büyüklükte olup, sokak, şehir, bahçe veya havuz manzaralıdır. Deluxe odalarda bulunan 1 yatak odası (King size), 1 duşlu banyo, wc, ahşap veya halı zemin, terlik, emanet kasası, wireless internet, LCD TV, mini bar, çay seti, saç kurutma makinesi, merkezi klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Aile odalar yaklaşık 70 m² büyüklükte olup, sokak, şehir ve bahçe manzaralıdır. Aile odalarında bulunan 1 yatak odası (King size), 1 duşlu banyo, wc, ahşap veya halı zemin, terlik, emanet kasası, wireless internet, LCD TV, mini bar, çay seti, saç kurutma makinesi, merkezi klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Deniz renkleriyle dizayn edilmiş, ferah ve aydınlık bir odadır. Butik otelin kanadında bütün bir katı kapsamaktadır. Bahçeden ayrı bir merdivenle odaya çıkılabilmektedir. Aydınlatılmış bir koridordan, mini mutfak ve yemek alanını içeren geniş bir salona geçilmekte, iki büyük yatak odası ve salondan girilebilen büyük bir banyo bulunmaktadır. Bir aile ya da bir arkadaş grubu burada rahatlıkla kalabilecektir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kaleiçi Denize Mesafe: 400 m Otogara Mesafe: 13 km Havaalanına Mesafe: 15 km Barlar Sokağına Mesafe: 300 m Şehir Merkezine Mesafe: 100 m.