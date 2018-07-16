Delight Deluxe Apartments

KONUM itibariyle meşhur Hadrian Kapılarına elli metre mesafede olup Uluslararası Havalimanına 20 dakika mesafededir. Antalya'nın kalbinde yer alan Eski Kale Meydanında yer alan otelimiz, yabancı gözlerden uzak, antik şehrin duvarlarına ve bahçelerine bakan muazzam manzaralı kum plajı, yat marinası ve yürüyüş sokağıyla iç içe olan şehrin en güzel körfezine, birkaç dakikalık yürüme mesafesindeyiz.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin açık havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Havuz alanında plaj havlusu ücretsizdir.

Tesise en yakın özel plaj tarihi Mermerli plajı olup otelimize yürüme mesafesindedir. Plaj günlük ücrete tabidir.

Konsept Özellikleri

Oda kahvaltı ve Sadece Oda konseptlerinde hizmet vermekteyiz.

Kahvaltı (09:00 - 11:00 saatleri arasındadır.)

Kahvaltı süresince çay, kahve ve su ücretsizdir.

Sadece Oda Konsepti

Oda dışındaki tüm hizmetler ücretlidir.

Otel Hizmetleri

Tesisin ekstra ücretli transfer, kuru temizleme, oda servisi hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Apartlarda hem kısa hem de uzun tatil yapabilmek için gerekli olan her şeyi bulabileceksiniz.

Ekonomik Oda: 20 m² Çift kişilik yatak,büyük bir banyo,Wc,Saç Kurutma Makinası,Çay seti, Mini mutfak,Mutfak Malzemeleri,Telefon,Split Kilima, Büyük ekranlı televizyon bulunmaktadır.

Standart Oda: 25 m² 1+1 şeklinde tek geniş odadır.Oda da Çift kişilik yatak ,büyük ekranlı televizyonuyla oturma alanı, büyük bir banyo,Wc,Saç Kurutma Makinesi,Mutfak, Mini mutfak masası,Çay seti,Mutfak Malzemeleri,Telefon,Split Kilima bulunmaktadır.

Deluxe Oda: 40 m² 1+1 şeklinde tek büyük geniş odadır.Oda da Çift kişilik yatak ,büyük ekranlı televizyonuyla oturma alanı, büyük bir banyo,Wc,Saç Kurutma Makinesi,Mutfak, Mini mutfak masası,Çay seti,Mutfak Malzemeleri,Telefon,Split Kilima bulunmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kaleiçi Denize Mesafe: 300 m. Otogara Mesafe: 12 km. Havaalanına Mesafe: 15 km. Barlar Sokağına Mesafe: 300 m. Şehir Merkezine Mesafe: 50 m.