DAİMA Biz Hotel, Antalya, Kemer-Kiriş Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 56 km, şehir merkezine 7 km, barlar sokağına 12 km, otogara 7 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı ve bebek arabası seçenekleri bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Daima Biz Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık, 1 adet kapalı, kaydırak açık havuzu, fıskiyeli aktivite havuzu, relax, bebek ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin su topu, banana faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, tenis, masa tenisi, dart, okçuluk, atari, futbol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini golf aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste amfitiyatro, canlı müzik, disco hizmetleri bulunmaktadır. Daima Biz Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club, junior club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, cilt bakımı, jakuzi, dans kursları, fitness, jimnastik, masaj, kese&köpük, güzellik salonu, sauna, aerobik, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, hediyelik eşya, kuyumcu, market, oda servisi, araç kiralama, fotoğrafçı, derici, kuru temizleme, faks ve shuttle servis hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, internet, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 524 odası mevcuttur.

Standart odalar, 29 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Geniş Standart odalar, 35 m² genişliğindedir. Min. 3 kişilik / Max. 4 kişilik konaklamaya uygundur.

Junior Aile odalar, 45 m² genişliğindedir. Min.3 kişilik / Max. 4 kişilik konaklamaya uygundur.

Family odalar, 58 m² genişliğindedir. Min. 3 kişilik / Max. 5 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli odalar, 29 m² genişliğindedir. Standart oda kategorisinde olan bu odalar engelli misafirler için özel donamında hazırlanmıştır. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Kapalı Havuz ( Sezon öncesi ve sonrası ) Mevsim şartlarına göre hizmet vermektedir. Sezon içerisinde kapalıdır.

Tesis 2011 yılında hizmete açılmış olup, 2015 yılında yenileme yapılmıştır.

Tesis, 5 blok, 4 er kat ve her binada 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

MİNİBAR: Her gün 2 adet 0,5 lt su ve 2 adet soda ile yenilenmektedir.

Kablosuz internet kullanımı lobby alanında 0.5 MB hızı limiti ile ücretsiz kullanılmaktadır. Odalarda ve diğer tüm alanlar da ücretlidir.

Seminer, sempozyum, eğitim ve diğer organizasyonlar için, çok amaçlı toplantı salonu mevcuttur.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Tesis havuzlarına haşema ile giriş yapılabilir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kiriş

Denize Mesafe: 0 m.

Otogara Mesafe: 7 km.

Antalya Havaalanına Mesafe: 56 km.

Barlar Sokağına Mesafe: 12 km.

Kemer Şehir Merkezine Mesafe: 7 km.