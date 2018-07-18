Concordia Celes Hotel

MESLEKİ ve etik değerlere bağlılık,Tecrübe ve bilgiye dayanan, başarı merkezli kaliteli hizmet anlayışı, Değişime açıklık ve yaratıcılık, Müşteri memnuniyeti sağlamak,Misafirperverlik,

Güleryüz, samimiyet ve şeffaflık, Sürekli, kalıcı ve güvenilir, Yenilikçi ve öncü

Oda Özellikleri

Tesisin 404 odası mevcuttur.

359 Standart Oda (24 m²) (1 french + 1 twin yatak), 20 Junior Suit Oda (35 m²) (1 french + 1 twin yatak), 25 Aile Odası (45 m²) (2 yatak odalı, tek banyo-wc)

Standart Oda: 25 m² genişliğindedir.

Family Oda: 44 m² genişliğindedir.

Junior Suit Oda: 35 m² genişliğindedir.

Bütün aile odaları 2 ayrı odalı olup, çocuk odalarının bir kısmı ranzalı, bir kısmı ise ranzasız odalardır.

4 adet engelli odası bulunmaktadır.

Odalarda emanet kasa ve internet ücretlidir.

Genel Özellikler

Tesis 2003 yılında inşa edilmiş olup, 2015 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Havuzlara haşema ile giriş yapılabilmektedir.

200 kişilik toplantı salonu mevcuttur.

Tesiste 4 adet misafir asansörü mevcuttur.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Wifi Lobby de ücretsizdir. Odalarda ücretlidir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Okurcalar

Denize Mesafe: 0 m.

Manavgat Otogarına Mesafe: 30 km.

Antalya Merkezine Mesafe: 105 km.

Havaalanına Mesafe: 95 km.

Alanya Merkezine Mesafe: 35 km.

Side Merkezine Mesafe: 30 km.