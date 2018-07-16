CLUB Hotel Falcon, Antalya, Muratpaşa Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 17 km, şehir merkezine 5 km, şehirlerarası terminaline 13 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 1993 yılında hizmete açılan Club Hotel Falcon, 2005 ve 2014 yıllarında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Club Hotel Falcon denize sıfırdır. Tesisin kendine özel platform plajı bulunmaktadır. Tesisin 1 adet açık, 1 adet kapalı ısıtmalı, 2 adet kaydıraklı ve 1 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil, Yarım Pansiyon, Oda Kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, voleybol, dart, tenis, bilardo gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, canlı müzik, disco ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Club Hotel Falcon, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve oyun salonu faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, Türk hamamı, masaj, fitness, sauna, buhar banyosu, jimnastik, kese&köpük, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, oda servisi, çamaşırhane, market, araç kiralama, fotoğrafçı ve konferans salonu hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, buklet seti, emanet kasa, kartlı kapı sistemi, TV, merkezi klima, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesis toplam 225 odası mevcuttur.

Kara Manzaralı Standart Odalar 18-20 m² genişliğinde olup , 1 çift kişilik ya da 2 kişilik tek yataktan oluşmaktadır.

Deniz Manzaralı Standart Odalar 18- 20 m² genişliğinde olup, 1 adet çift kişilik ya da 2 adet tek kişilik yataktan oluşmaktadır.

Superior Odalar 30-35 m² genişliğinde olup,1 çift kişilik ve 1 adet tek kişilik yatak mevcuttur.

Aile Odalar 30-32 m² genişliğindedir.

Superior odalar tek odalıdır. Aile konaklamasına uygundur. Family oda 2 ayrı odadan oluşmaktadır.

Tesiste 2 adet engelli odası mevcuttur. 18-20 m² genişliğinde olup, modern dekora edilmiş engelli kullanışına uygun odalardır.

Genel Özellikler

Mini club açılış saatleri: 10:00 ile 12:30 / 15:00 ile 17:30 saatleri arasındadır.

Tesis 1993 yılında inşa edilmiştir. 2005-2014 yılında yenilenmiştir.

Tesis 4 kattan oluşmaktadır. Her blokta 1 adet misafir asansörü mevcuttur.

Minibarlara giriş gününde 1 defa olmak üzere soft içecekler konulmaktadır.

Ücretsiz internet erişimi, tüm odalarda ve genel alanlarda sunulmaktadır.

Haşema ile havuza girilebilmektedir.

Toplantı salonu 700 kişilik ve 670 m² genişliğindedir. Konferans salonu 300 kişilik ve 270 m² genişliğindedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Denize Mesafe: 0 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 17 km Antalya Merkezine Mesafe: 5 km. Antalya Şehirler Arası Terminaline: 13 km.