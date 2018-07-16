CLUB Blue Waters Manavgat Mevkii'nde yer almaktadır. Şehir merkezine 5 km, havaalanına ise 65 km uzaklıktadır. Doğal ortamı ve masmavi denizi ile vazgeçilmeziniz olacak. Konforlu odaları, keyifli restaurantları ile dikkat çeken tesiste kendinizi çok özel hissedeceksiniz. Animasyon, tenis, basketbol, bilardo, fitness ve Türk Hamamı gibi hizmetlerinde bulunduğu Club Blue Waters hizmetinizde.

Oda Özellikleri

Engelli Odası - 6 Adet mevcuttur.

Ana Bina Standart Oda: Standart Otel odaları 29 m2 büyüklükte olup Otel binasında bulunmaktadır. Tüm odalar iki ayrı yatak , küvetli banyo, parke zemin, balkon, minibar, güvenlik kasası, uydu TV-müzik yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

Club Standart Oda: Club odaları 29 m2 büyüklükte olup Club bölümünde bulunmaktadır. Tüm odalar iki ayrı yatak, duşlu tam teçhizatlı banyolar, mermer zemin, balkon, minibar, güvenlik kasası, uydu TV-müzik yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

Club Aile Odası: Club Aile odaları 31 m2 büyüklükte olup Club bölümünde bulunmaktadır. Tüm odalar çift kişilik yatak ve ayrı bir bölümde ranza (90 x 190 cm2), duşlu tam teçhizatlı banyolar, mermer zemin, balkon, minibar, güvenlik kasası, uydu TV-müzik yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

Otel Deluxe Aile Odası: Delüks Aile Odaları 52 m2 büyüklükte olup Delüks Otel binasında bulunmaktadır.Tüm odalar iki kişilik yatağın bulunduğu odanın yanında iki ayrı yatağın bulunduğu ayrı bir oda, biri duşlu, diğeri küvetli olarak dizayn edilmiş tam teçhizatlı iki adet banyo, parke zemin, balkon, minibar, güvenlik kasası, uydu TV-müzik yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

Otel Deluxe Aile Suit Odası: Delüks Aile Suit odalar 85 m2 büyüklükte olup Delüks Otel binasında bulunmaktadır. Tüm odalar iki kişilik yatağın bulunduğu odanın yanında iki ayrı yatağın bulunduğu ayrı bir oda ve oturma grubunun bulunduğu geniş bir salondan oluşmaktadır. Tüm odalarda biri duşlu,diğeri küvet ve duşlu olarak dizayn edilmiş tam teçhizatlı iki adet banyo, parke zemin, balkon, minibar, kettle, güvenlik kasası, uydu TV-müzik yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

Genel Özellikler

Info Desk ve Kayıt Bankoları Tekerlekli Sandalye ile Gelen Misafirlerin Yüzyüze İletişim Kuracağı Alçaklıktadır. Bina girişleri tekerlekli sandalyeye uygun genişliktedir.Tesis İçinde Engelli Asansörü Vardır.Tesis İçinde Konuk Tuvaleti Vardır Engelli Kullanımına Uygundur.

Aktiviteler: Aerobik haftalık programa göre belirli günlerde, 21:30 - 23:30 Canlı müzik haftanın 4 günü, 21:30 - Yetişkinler için akşam şovları yapılmaktadır.

Genel Alanlarda Kablosuz İnternet (ücretli) sunulmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Sorgun Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 65 km. Şehir Merkezine Mesafe: 5 km.