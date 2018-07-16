ANTALYA şehir merkezinde hizmet veren City Live Hotel, modern ve şık tasarımı ile misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesiste farklı tipte 59 oda mevcut. Odaların tümünde; LCD TV, minibar, klima, telefon, duş, WC, kablosuz internet, saç kurutma makinesi ve oda servisi gibi olanaklar bulunuyor.

Ayrıca tesiste; spa merkezi, sauna, hamam, restoran, bar, açık havuz, toplantı salonu ve otopark gibi ihtiyaç duyulabilecek pek çok olanak da mevcut.

City Live Hotel; Antalya Şehir Merkezi'nde, Antalya Otogarı'na 16 km ve Antalya Havalimanı'na ise 15 km mesafede konumlanıyor.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisimizde 1 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır.

Konsept Özellikleri

OdaKahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu fitness, cilt bakımı, hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz.

Oda Özellikleri

Standart Oda: 30m² genişliğinde, 1 adet double yatak, 1 adet 3 kişilik koltuk, çalışma masası, zemin halı kaplama, merkezi klima sistemi, telefon, smart Led TV, Wi-Fi, duş, saç kurutma makinesi, kasa, mini bar bulunmaktadır.

Superior Oda: 34m² genişliğinde, 1 adet double Yatak, 1 adet tek kişilik yatak, 2 adet koltuk, çalışma masası, zemin halı kaplama, merkezi klima sistemi, telefon, smart Led TV, Wi-Fi, duş, saç kurutma makinesi, kasa, mini bar bulunmaktadır.

Residence Suite Oda: 79m² genişliğinde, 2 yatak odası, 1 Salon ve mutfak mevcuttur. 1 double yatak, 2 adet tek kişilik yatak, 2 adet 3 Kişilik koltuk, çalışma masası, mutfak masası, mutfak malzemeleri, büro tipi buzdolabı, merkezi klima sistemi, telefon, smart led TV, Wi-Fi, duş, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Konum Özellikleri

Mevkii: Muratpaşa Denize Mesafe: 400 m Otogara Mesafe: 16 km Havaalanına Mesafe: 15km Barlar Sokağına Mesafe: 6 km Şehir Merkezine Mesafe: 0 m