Cherry Suit

CHERRY Suite, odalarına giriş, saat 14:00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12:00'dir. Evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlıdır.Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2 + 2 veya 3 + 1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.Konum, haritalar ve otelin genel alanlara mesafesi mümkün olduğunca bilgi sunmak içindir. Bu bilgilerin kesinliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. En güncel tam yerleşim bilgileri ve yönlendirmelerini temin etmek için doğrudan otel ile iletişime geçilmesi yolcunun kendi sorumluluğundadır. Rezervasyonu yapan kişi otelde konaklayacak tüm kişilerin isimlerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür. Rezervasyonunuzu yaparken doğru e-posta adresinin ve transferler için doğru cep telefonu numarasının girildiğinden emin olmak kişinin sorumluluğundadır.

Oda Özellikleri

Deniz manzaralı standart oda; 6 adet mevcut olup, 1 double yataklı full deniz manzaralı ve balkonlu odadır.

Aile Odası; 3 adet mevcut olup, 1 double + 1 single yataklı extra geniş kara manzaralı odadır.

Terrace suit; 2 adet mevcut olup, 1 double yataklı,jakuzili açık havuz, full deniz ve doğa manzaralı odadır.

Havuz başında, deniz manzaralı ve denize 20 m uzaklıkta banyo ve wc'li 2 ahşap bungalow mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2017 yılında inşa edilmiştir.

Tesis 4 kattan oluşmaktadır.

İnternet hizmeti tesisin tüm alanlarında mevcut olup ücretsizdir.

2 farklı Deniz üstü platformda bar ve restaurant servisi vardır.

Tesiste 1 adet 2 kişilik sauna mevcuttur.

Belirli günlerde deniz üstü platformda canlı müzik aktivitesi yapılmaktadır.

Havuza haşema ile giriş yapılabilir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kışla. Denize Mesafe: 0 m. Fethiye Merkezine Mesafe: 80 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 208 km. Kalkan Merkezine Mesafe: 950 m. Kaş Merkezine Mesafe: 25 km. Dalaman Havaalanına Mesafe: 126 km. Kaputaj Plajına Mesafe: 7 km. Patara Plajına Mesafe: 12 km.