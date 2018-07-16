CHAR Me Boutique Hotel, Antalya, Muratpaşa-Kaleiçi Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 15 km, şehir merkezine 150 m, Konyaaltı Plajına 4 km, Mermerli Plajına 150 m, Lara Plajına 15 km, otogara 10 km uzaklıktadır. Char Me Boutique Hotel 2017 yılında hizmete açılmiştir. Bina 3 kattan oluşmakta olup, tesis genelinde WFi internet ücretsizdir. Tesis geneli engelli misafirler için elvirişli değildir. Tesis evcil hayvan kabul etmememktedir. Emanet Kasa tüm odalarda mevcuttur. Otele giriş Saati 14.00, çıkış saati ise 12.00 dir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Char Me Boutique Hotel denize 150 metre uzaklıktadır.

Havuz alanında plaj havlusu, şezlongi şemsiye ve minder ücretsizdir. Tesisin açık havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Tesise en yakın plaj Mermerli Plajıdır. (150 m)

Yürüme mesafesinde olup, günlük ücrete tabidir.

Şezlong, şemsiye ve minder ücrete tabidir.

Konsept Özellikleri

Oda & Kahvaltı olarak hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür.

Otel Hizmetleri

Tesisin araç kiralama, transfer hizmeti, ön büro hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Tesiste toplam 9 oda bulunmaktadır. Otelimiz tek bir binadan oluşmakta olup Standart odalar yaklaşık 16 ile 22 m² büyüklükte, Superior odalar 23-26 m² ve Deluxe Odalar 33 m² olup, bahce manzaralıdır. Odalarımız da bulunan 1 yatak odası (french veya ikiz yatak), 1 duşlu banyo, wc, oturma alanı, ahşap zemin, peştemal bornoz, terlik, emanet kasası, wireless internet, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, buklet malzemesi, split klima, telefon, ütü ve ütü masası konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir. 0-2 yaş arası Bebekler ücretsizdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kaleiçi Denize Mesafe: 150 m Otogara Mesafe: 10 km Havaalanına Mesafe: 15 km Barlar Sokağına Mesafe: 20 m Şehir Merkezine Mesafe: 150 m