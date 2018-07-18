CATAMARAN Resort Hotel, Antalya, Kemer-Beldibi Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 45 km, Kemer merkezine 10 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 2004 yılında hizmete açılan Catamaran Resort Hotel, 2014 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Catamaran Resort Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, jet-ski, su topu, sörf, kano, deniz bisikleti, su bisikleti, katamaran, su kayağı faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 4 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca boccia, basketbol, beach voleybol, jetonlu oyunlar, dart, futbol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Catamaran Resort Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, kese&köpük, buhar banyosu, jakuzi, sauna, fitness, step, cilt bakımı, masaj, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin hediyelik eşya, doktor, market, butik hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, küvet, Lcd-Tv, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 223 odası mevcuttur. Std. odalar 26 m² genişliğindedir.

Standart Büyük Odalar,28 m² genişliğinde olan odalardır. 2+1 veya 3 kişilik konaklamaya uygundur. (Merkezi klima, küvet, telefon, minibar, saç kurutma makinesi, Lcd-Tv, emanet kasa mevcuttur.)

Aile odası, 45 m² genişliğinde, 2 yatak odasından oluşan odalardır. 4+1 veya 5 kişilik konaklamaya uygundur.

Corner Suit Oda; 45 m², 1 oda bir salondan oluşmaktadır. 4+1 veya 5 kişilik konaklamaya uygundur.

Junior Suit Oda; 65 m² , 1 oda bir salondan oluşmaktadır. 5+1 veya 6 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli Odası; 2 adet olup, 26 m² genişliğindedir. 2+1/3 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesisin açılış tarihi: Mayıs 2004, Yenileme tarihi: 2014 yılıdır.

Tesiste 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Tek bir ana binadan oluşan, deniz ve doğa manzaralı odalarda balkon ve küvet mevcuttur. 2 adet Engelli odası bulunmaktadır.

Giriş günü minibara kola, fanta, sprite, bira, 2 adet su (50 cl.), Diğer günler minibara su servisi yapılmaktadır.

Wi-fi erişimi, tesisin genel alanlarında ve tüm odalarda ücretsiz sunulmaktadır.

Tesisin havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Tesisin 5 adet toplantı salonu, 2 adet ise terası bulunmaktadır.(Konferans-Toplantı) Tiyatro düzenine sahiptir. Toplantı salonları ekipmanlarında ; VCD-DVD Player (1), Flip Chart (3), Barcovizyon-Sabit (1), Barcovizyon-Seyyar (1), İnfo Board (3), Sabit Perde (3), Seyyar Perde (3), Yaka Mikrofonu (1), Telsiz Mikrofon (1), Masa Mikrofon (1), Kürsü (1), Ses Sistemi, Işık Sistemi, Yönlendirme Panoları, Wireless İnternet Bağlantısı Olarak Hizmet Sağlamaktadır.

Spa, hamam ve sauna aktiviteleri 08:30 ile 19:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ücretli Hizmetler: tai,klasik,yağ,çikolata,bal,köpük ve taş masajları, cilt bakımı, vip jakuzi masaj odası. Ücretsiz Hizmetler: fitness, türk hamamı, sauna, buhar odası, su ve zemin ısıtmalı kapalı havuz.

Mini Club: 10:00 ile 12:30 / 14:00 ile 17:00, Mini Disco: 20:45, Çocuk Oyun Parkı: 20:00 ile 23:00 (tenis sahası yerine kurulan alan) saatleri arasında hizmet vermektedir.

Tesis engelli misafirlerin kullanımına uygundur.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Beldibi

Denize Mesafe: 0 m.

Havaalanına Mesafe: 45 km.

Kemer Merkezine Mesafe: 10 km.

Antalya Otogara Mesafe: 45 km.